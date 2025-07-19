Якщо Шмигаль працював погано, тоді чому його призначили міністром оборони з широкими повноваженнями?

Якщо Шмигаль працював добре, тоді чому його змусили подати у відставку?

Якщо Юлія Свириденко була ефективним міністром економіки, чому тоді Зеленський змушений був "нарізати" старому-новому уряду задачі щодо дерегуляції економіки та покарання тих, хто цитую: "краде потенціал"? Юлія Анатоліївна керує мінекономіки (у різних статусах) з 2019 року!

І так, я не розумію, чому під час великої війни немає очільника мінкульту, від якого, очевидно, "відвалилися" стратегічні комунікації? Якщо Точицький з цим не впорався, то це зовсім не означає, що ці самі стратегічні комунікації не можуть очолити справжні профі. Повірте, у нас такі є. Тільки я прошу: не призначайте керівником мінкульту тьотю Машу із сусіднього криворізького під'їзду Зеленського! Зберіть медійників, порадьтеся з ними. Бо саме вони створюють стратегічні комунікації! Не Точицький, не Литвин, і навіть не Лещенко. А саме ті, хто перебуває "у полі". Читайте також: Зеленський ризикує. У Свириденко теж можуть прокинутися амбіції

Незбагненно для мене і те, чому міністр енергетики в уряді Шмигаля стає міністром юстиції в уряді Свириденко. Герман там точно ні до чого! Тим паче — напередодні відкриття перемовин про вступ України до ЄС! Люди в Офісі президента, ну, майте врешті-решт совість і повагу до наших західних партнерів!

Дайте можливість антикорупційним органам поставити крапку в історії з Чернишовим і Стефанішиною. Є питання до Віктора Ляшка? Нехай також відповідає. Досить вже їх ховати під дипломатичними "парасольками".

Досить вже імітувати діяльність. Перед нами серйозний ворог, перед яким ми маємо бути єдині та згуртованими.

Досить вже розписувати між собою "мєждусобойчики".

Досить вже ділити усіх на "своїх" і "чужих".

Досить вже погрожувати тим, хто проти "зелених". Змиріться вже, що всі експерименти щодо кадрових "ліфтів" провалилися. Ці ліфти — запльовані, прокурені, і з них давно вже смердить. Грошима, які важко пояснити НАБУ, маєтками, автівками та наповненими по вінця криптогаманцями.

Завтра усі ці "мєждусобойчики" і образи, які тягнуться сьомий рік, матимуть катастрофічні наслідки. Не особисто для Зеленського і Порошенка, а для нашої Держави. Для нашого майбутнього, і майбутнього наших дітей.

Досить імітувати зміни (в тому числі — і кадрові). Від цих чвар, образ та політичної помсти виграє лише Росія на чолі з Путіним.