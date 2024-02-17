Слухайте, а це геніальна ідея. Ми їм кістяки — вони нам живих пацанів.

Причому чокнуті на ідеологічних симулякрах за одне опудало будуть готові й тисячу, і десять тисяч віддати.

Це ж народ-некромант.

У них досі вхід до влади запечатаний мавзолеєм із трупом.

У них ціла політична релігія ВОВ побудована на мертвяках.

У них цілі епохи маразматиків — брежнєвщина, єльцинівщина, путінщина.

Лише в Києві крім у*обка Столипіна лежить не менший у*обок Юрій Долгорукий, який це все бл**ство почав і ще й Київ спалив.

Читайте також: Путінський світ ілюзій розбивається об реальність

Нащо нам цей чорт тут? Разом з його вилупком Глєбушкой.

Кочубея та Іскру теж можна віддати. За цих багато не візьмемо. Зрадники ніколи особливо не цінувалися, але кількасот живих заберемо.

А нащо нам князь Кудашев, який був окупаційним генерал-губернатором?

А князь Рум'янцев, цей символ ліквідації Гетьманщини та перший малоросійський генерал-губернатор?

А Ватутін нах*іна нам з простреленою бандерівцями сракою?

А терорист Кузнєцов у Львові, який провокував нацистів на каральні акції проти українців?

До речі, мерія Єкатеринбурга ще у 2000 році звернулася до мерії Львова з проханням передати останки Ніканора (Ніколая) Кузнєцова.

Комісія з військових поховань тоді відмовила.

І добре зробила.

Цінність цих ублюдків тепер лише зросла.

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.