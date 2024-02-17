Обміняти кістяк Столипіна на наших живих героїв
Директор заповідника Києво-Печерської лаври запропонував включити останки Петра Столипіна в обмінний фонд
Слухайте, а це геніальна ідея. Ми їм кістяки — вони нам живих пацанів.
Причому чокнуті на ідеологічних симулякрах за одне опудало будуть готові й тисячу, і десять тисяч віддати.
Це ж народ-некромант.
У них досі вхід до влади запечатаний мавзолеєм із трупом.
У них ціла політична релігія ВОВ побудована на мертвяках.
У них цілі епохи маразматиків — брежнєвщина, єльцинівщина, путінщина.
Лише в Києві крім у*обка Столипіна лежить не менший у*обок Юрій Долгорукий, який це все бл**ство почав і ще й Київ спалив.
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Нащо нам цей чорт тут? Разом з його вилупком Глєбушкой.
Кочубея та Іскру теж можна віддати. За цих багато не візьмемо. Зрадники ніколи особливо не цінувалися, але кількасот живих заберемо.
А нащо нам князь Кудашев, який був окупаційним генерал-губернатором?
А князь Рум'янцев, цей символ ліквідації Гетьманщини та перший малоросійський генерал-губернатор?
А Ватутін нах*іна нам з простреленою бандерівцями сракою?
А терорист Кузнєцов у Львові, який провокував нацистів на каральні акції проти українців?
До речі, мерія Єкатеринбурга ще у 2000 році звернулася до мерії Львова з проханням передати останки Ніканора (Ніколая) Кузнєцова.
Комісія з військових поховань тоді відмовила.
І добре зробила.
Цінність цих ублюдків тепер лише зросла.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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