Оксфорд офіційно дозволив Chat GPT, або Як нам вчергове не проґавити свій шанс
Один з найпрестижніших університетів світу першим, як мінімум в Західній півкулі, дозволив студентам та викладачам офіційно в їхній роботі та навчанні використовувати Chat GPT
Можна не сумніватися, далі, як гриби після дощу, подібні дозволи зʼявляться в інших вишах. Коли це станеться у нас — питання відкрите. І сподіваюся, не риторичне.
1. Рішення Оксфорда — революційне в тому плані, що вони вирішили очолити проблему і загнати її в зрозуміле річище, а не продовжили боротьбу з цунамі, яке на тебе йде.
2. Оксфорд вводить спеціалізовану програму Chat GPT EDU, яка спеціально розроблена для університетів. І цю програму університет тестував майже рік на восьми сотнях студентів та викладачів.
3. Chat GPT та інші подібні системи все одно будуть базовими елементами прогресу в найближчі 10-15 років, а відтак, той, хто з 17-18 років працює з ними, бодай напівпрофесійно, точно матиме конкурентну перевагу перед тими, хто напівпрофесійно думає, як обдурити систему освіти;
4. У нас є шанс бути серед перших, хто встрибне в цей вагон. Як би цинічно, це не звучало, але війна може дозволити нам значно дешевше ніж інші запровадити цей експеримент в кількох ВНЗ. Було б бажання.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.8
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе