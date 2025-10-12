Можна не сумніватися, далі, як гриби після дощу, подібні дозволи зʼявляться в інших вишах. Коли це станеться у нас — питання відкрите. І сподіваюся, не риторичне.

1. Рішення Оксфорда — революційне в тому плані, що вони вирішили очолити проблему і загнати її в зрозуміле річище, а не продовжили боротьбу з цунамі, яке на тебе йде.

2. Оксфорд вводить спеціалізовану програму Chat GPT EDU, яка спеціально розроблена для університетів. І цю програму університет тестував майже рік на восьми сотнях студентів та викладачів.

3. Chat GPT та інші подібні системи все одно будуть базовими елементами прогресу в найближчі 10-15 років, а відтак, той, хто з 17-18 років працює з ними, бодай напівпрофесійно, точно матиме конкурентну перевагу перед тими, хто напівпрофесійно думає, як обдурити систему освіти;