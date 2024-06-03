Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Пекін зриває не Саміт миру, а перспективу того, що цей мир буде досягнуто в російсько-українській війні в найближчі роки. Колонка Віталія Портникова
OPINION

Пекін зриває не Саміт миру, а перспективу того, що цей мир буде досягнуто в російсько-українській війні в найближчі роки. Колонка Віталія Портникова

Віталій Портников
3 червня, 2024 понедiлок
12:22
Погляд Портников

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в кулуарах Саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сингапурі відкрито звинуватив керівництво Китайської Народної Республіки в спробі зірвати Саміт миру у Швейцарії

Зміст

"Можна не брати участь у цьому саміті, можна не допомагати Україні й цивілізованому світу закінчити війну. Але мені здається, зривати саміт миру, робити кроки для того, щоби послаблення було рівня присутності лідерів, присутності країн, робити все, щоб деякі лідери не доїхали до Саміту миру, тиснути на них – це вже точно не наближає мир", - наголосив Володимир Зеленський. І це, на його думку, не тільки підтримка Росії - це фактично підтримка війни, бо якщо ти не підтримуєш Саміт миру, значить, все, що відбувається, для тебе є нормально.

Варто нагадати, що КНР перейшла у справжній дипломатичний наступ із метою послабити вплив Саміту миру й навіть зірвати присутність на ньому багатьох країн Глобального Півдня ще кілька тижнів тому. За великим рахунком, і дипломатичне турне представника міністерства закордонних справ КНР Лі Хуея, і його віртуальні зустрічі з радниками з питань національної безпеки та іншими можновладцями багатьох країн Глобального Півдня, і оприлюднення міністерством закордонних справ КНР власного бачення закінчення війни, з яким погодилися і голова КНР Сі Цзіньпін, і президент РФ Путін, і президент Бразилії Лула да Сілва, - вже стали фактично першими кроками до зриву Саміту миру й до зниження рівня представництва на ньому.

Офіційна відмова Китаю надсилати будь-яку свою делегацію на саміт, тому що його організатори не виконали по суті головної умови КНР – присутності у Швейцарії високопоставленого представника РФ, очевидно очільника МЗС Сергія Лаврова, також можна назвати демонстрацією не просто небажання брати участь у Саміті миру, але й вплинути на керівників Глобального Півдня, щоб і вони не приїхали на цю зустріч. Але варто зазначити, що Пекін не просто оприлюднює власне бачення, як сказав президент України, і не просто підкреслює, що його делегація не буде присутня у Швейцарії. Але й рекомендує іншим країнам, які цінують хороші стосунки з КНР, також не брати участі в Саміті миру, а натомість зайнятися підготуванням альтернативної міжнародної конференції, організатором якої Китай, очевидно, бачить або власну країну, або близькі до КНР країни-члени БРІКС.

Так що можна чітко сказати, що Китай дійсно вирішив провести справжню дипломатичну дуель з Україною. Причому керівництво КНР усвідомлює, що його вага у світі й натомість у Глобальному Півдні є набагато більш важливою й переконливою, ніж вага Російської Федерації. За великим рахунком, Росія не може тиснути на країни Глобального Півдня й чимось їм погрожувати, тому що вона сама зацікавлена в тому, щоб ті країни купували її нафту. Саме в стосунках із країнами Глобального Півдня Росія вбачає шанс для того, щоб зменшити ефект західних санкцій і разом із тим продовжувати кроки з подальшої мілітаризації російської економіки й продовження війни з Україною, яка була й залишається головним політичним завданням російського очільника.

А от Китай є важливим інвестором Глобального Півдня. І звичайно, керівники країн, які сподіваються на хороші економічні взаємини з КНР, зараз кілька разів замисляться, перед тим як вирішувати, чи варто їм самим відвідувати саміт у Швейцарії, чи надсилати туди представницьку делегацію.

Окрім того, спробою зриву саміту у Швейцарії є саме оприлюднення альтернативного бачення миру в Україні, яке зараз активно просуває МЗС Китайської Народної Республіки, пропонуючи лідерам країн Глобального Півдня солідаризуватися саме з китайським підходом. І треба сказати, що тут уже є результати, тому що ми знаємо, що цей варіант мирного плану вже називається навіть не китайським, а китайсько-бразильським.

Ніде правди діти, я думаю, що найближчими днями або тижнями ми побачимо ще декілька важливих країн серед союзниць Китаю і РФ, які підтримують це бачення. Адже тут є серйозна розбіжність між розумінням справедливого миру, яке захищає Україна, принаймні як підхід до перемовин. Миру, який пов’язаний із повагою до міжнародного права, із відповідальністю агресора за ту війну, яку Росія розпочала проти України, тощо - і китайським баченням, яке пов’язано насамперед із замороженням російсько-української війни. Якщо уважно подивитися на ті пропозиції, які сьогодні висуваються керівництвом КНР, ми побачимо, що Україна мала погодитися на призупинення цієї війни без будь-яких реальних гарантій для власної безпеки - і це вже досить серйозний удар по українських національних інтересах; що про жодні перемовини щодо відновлення територіальної цілісності України навіть мови в цьому плані нема.

Натомість Китай намагається просунути як найголовніші пункти те, що турбує саме його - насамперед збереження фінансових інституцій і міжнародних торговельних шляхів, запобігання ядерній небезпеці. І тут можна сказати, що українські й китайські позиції збігаються хіба що в пункті, пов’язаному із застосуванням ядерної зброї. Це, звичайно, важлива частина китайської позиції, яка так чи інакше може впливати на уявлення Путіна про його можливості щодо використання цієї зброї у війні з Україною. Однак якщо Путін бачить, що він може продовжувати цю війну в невизначено довгий термін і що Китай готовий допомагати йому як економічно, так і у відновленні військово-промислового комплексу РФ, то виникає питання: а навіщо взагалі Путіну застосовувати ядерну зброю, коли замість ядерної зброї він може співпрацювати з часом - з часом, який дасть йому змогу сподіватися на продовження війни на виснаження?

Саме тому Пекін сьогодні зриває не Саміт миру, а перспективу того, що цей мир буде досягнуто в російсько-українській війні, принаймні в найближчі роки.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Китай
Швейцарія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Віталій Портников
Сі Цзиньпін
Колонка Віталія Портникова
Світ про Україну
Читайте також:
F-16
2 червня, 2024 неділя
До Києва з Греції прибув перший офіцер з використання F-16, - ЗМІ
Глен Грант
2 червня, 2024 неділя
Щось обов'язково станеться: полковник Грант про розвиток подій на лінії фронту найближчими місяцями
Віталій Портников
1 червня, 2024 субота
Більшість людей, які живуть в Україні, радше погодяться з позицією пані Латиніної, ніж з моєю, - Портников
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.48
    Купівля 40.48
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.9
    Продаж 44.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
3 червня
13:52
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
"Ніколи не роздмухували вогонь": у Китаї відреагували на звинувачення Зеленського у спробах зірвати Саміт миру
13:50
Авторка роману "Залізна вдова" Сіжань Чжао, переклад якого видавав Vivat, закликала донатити на підтримку України
13:34
Німеччина солдат армія
У Німеччині розпочались одні з найбільших навчань НАТО у ЄС зі спільних повітряних операцій
13:31
В Одесі судитимуть жінку, яка справила потребу на меморіалі загиблим воїнам
13:17
Starship
SpaceX здійснить четверту спробу запуску Starship 6 червня
13:12
Джастін Тімберлейк
Джастін Тімберлейк зупинив концерт, помітивши фанатку, якій стало погано під час шоу
13:09
Нідерланди
Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 для ударів по Росії
12:55
На зміну Ель-Ніньо: метеорологи прогнозують новий кліматичний феномен, який принесе похолодання
12:49
Швейцарія
Участь у Саміті миру підтвердили 107 країн та організацій, - Офіс президента
12:23
Служба безпеки України
СБУ оголосила підозру главі "Юнармії" РФ Гаврильчуку, який вербує кримських школярів на війну проти України
12:18
Пожежа у Харкові в ніч на 4 травня
Петиція про бронювання рятувальників і пожежників за 4 дні зібрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
12:06
Андрій Хливнюк
"Не діліть на мирних і немирних": Хливнюк розповів, які висновки зробив за час війни
12:03
У Києві керівник філії банку разом зі спільниками зняли з рахунків клієнтів 169 тисяч доларів США
Перука та фальшиві документи: в Києві банкір зі спільниками організували викрадення з рахунка клієнтки $169 тис.
12:02
OPINION
Сергій Фурса
Повоєнна Україна. Кілька міфів, якими живуть українці
11:57
Під час окупації Херсона російські військові вивезли до РФ дитячий будинок, - NYT
11:54
Ексклюзив
Щоб F-16 не стали мішенями для Су-35: авіаексперт Криволап про головне завдання шведських літаків Saab 340
11:51
Огляд
Реал, Ліга чемпіонів
"Реал" виграв Лігу чемпіонів, Вайлдер знову програв нокаутом, а Роналду побив черговий рекорд. Головні новини світового спорту за тиждень
11:48
ЗСУ
На Покровському напрямку ситуація загострена, але під контролем Сил оборони, - Генштаб
11:47
Електроенергія
Для всіх областей діють ліміти споживання: ситуація в енергосистемі на 3 червня
11:31
Змушував військових будувати собі маєток: ДБР оголосила підозру командувачу управління сил ТрО на Одещині
11:23
Огляд
міжнародний огляд
Як "привид Пригожина" керує діями Путіна та чому Зеленський накинувся на Китай. Акценти світових ЗМІ 3 червня
10:49
"Я, "Побєда" і Берлін"
Комедія за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" стала доступна для перегляду онлайн
10:41
Шпигував за підрозділами ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала російського інформатора
10:40
Ексклюзив
окупанти оркі русня
За останні дві доби ворог трохи видохся: Плетенчук про ситуацію на лівобережжі Херсонщини
10:36
Під Часовим Яром зник безвісти військовий і журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський
Під Часовим Яром зник безвісти військовий і журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський
10:29
протести у Грузії, закон про "іноагентів"
Очільник парламенту Грузії підписав закон про "іноагентів"
10:20
АВВА
Музиканти гурту АВВА отримали лицарські ордени від короля Швеції
10:13
Оновлено
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Прокуратура розслідує факти знущання з українських військовополонених на Харківщині, відео яких поширили в мережі
10:07
OPINION
Сергій Гнезділов
Не буде так, що хтось за вас воює
09:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 червня: скільки коштують долар, євро та злотий
09:35
Оновлено
Окупанти вночі масовано обстріляли бази відпочинку на Харківщині: є загиблий і постраждалі
09:33
У Чехії під час свята до Дня захисту дітей блискавка влучила в дерево: постраждали 20 людей
У Чехії під час свята до Дня захисту дітей блискавка влучила в дерево: постраждали 20 людей
09:22
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець пояснив, про що може свідчити зменшення інтенсивності бойових зіткнень на лінії фронту
09:22
Оновлено
Дані екзитполів: у Мексиці на виборах президента перемагає Клаудія Шейнбаум
09:11
Лісова пожежа на Харківщині
На Харківщині палають понад 4 тис. га лісів через російські обстріли
08:49
Оновлено
єврейська громада україни
Дві ізраїльські партії погрожують вийти із коаліції, якщо Нетаньягу погодиться на мирний план Байдена
08:38
Інтерв’ю
Олександр Харченко
Як Банкова впливає на Укрінформ. Коментар Олександра Харченка
08:31
На фото: система ППО
ППО і дозвіл бити по Росії дозволять Україні захистити Харків, - ISW
08:20
шпигун
Китай звинуватив подружжя урядовців у шпигунстві на користь британської МІ-6
08:00
OPINION
Валерій Пекар
Що таке перемога?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV