English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Перша частина кривавого марлезонського балету поволі добігає кінця
OPINION

Перша частина кривавого марлезонського балету поволі добігає кінця

Володимир Гевко
20 серпня, 2025 середа
20:00
Погляд

Політичні події останніх тижнів все більше проявляють реальні масштаби нашої війни — не тільки пряме зіткнення Росії та України, а протистояння Сходу і Заходу, зокрема США та Китаю

Зміст

Все більше виглядає так, що ця війна полізадачна і одразу декілька сил та сторін вирішують свої завдання. Так, Путін має свою локальну задачу "на землі" - збирати території колишнього СРСР і реалізовувати особисту неприязнь до українців, які п'ють кров йому всю його політичну кар'єру — від наочних прикладів, як треба вчиняти з автократами й диктаторами до дошкульних футбольних пісеньок.

Але є ще більший вимір, протистояння Китаю і США, яке почалось саме з України й україно-російську війну використали як майданчик для реалізації амбіцій. Я майже упевнений, що Путін перед повномасштабним вторгненням консультувався із Китаєм і заручився його підтримкою. І саме це додало йому упевненості та відчуття опори за спиною, а не різноманітні брехливі звітні теки його спецслужб. 

Путін боявся Заходу завжди, а Китай дав йому сміливості. І тут навіть не варто звинувачувати Китай в якісь окремій персональній ненависті до України — зовсім ні, вони просто скористались тим, що вже було. Осідлали Путіна і Росію і трохи проїхались у потрібному їм напрямку. 

Як справедливо зауважив недавно якийсь китайський високопосадовець у відповідь на звинувачення у підтримці війни й Росії — якби ми по-справжньому підтримували Росію, то війна б вже давно завершилась. Але ні, Китай підтримує Росію рівно стільки, скільки потрібно Китаю, а не скільки потрібно Росії. І не дозволяє Заходу і, зокрема, США, знову залякати Путіна. Каже "не бійся, маленький, ми з тобою".

Читайте також: Чому не буде перемир’я

І в цьому плані, як не парадоксально, Путін добився набагато ефективніших дипломатичних здобутків, аніж Зеленський, при робив це мовчки й не кричав на кожному куті. Поки наш організовував саміти миру у Швейцарії й попідписував з кожною країною по три договори про вічну співпрацю, любов і дружбу, їхній заручився підтримкою двох мільярдних країн, одна з яких друга економіка світу, а інша — четверта. Ми чомусь легковажно вважаємо Індію просто додатком до союзу Росії з Китаєм, а це, на секундочку, четверта економіка світу, одразу після Німеччини. Підписав реальну військову угоду про співпрацю з Північною Кореєю й одразу отримав солдат на допомогу. Не словом, а ділом, так би мовити. Так, нашим прапором махають на концертах Імеджін Дреґонс, це справді мило, але цим не відігнати ворожі дрони з лінії зіткнення.

І попри всю нестабільну і відверто дратівну природу Трампа — він перший і поки що єдиний пробує відігнати Китай та Індію від Росії, щоб ослабити Путіна і знову повернути йому страх Заходу. Він зіграв з Мєдвєдєвим у ядерного "чапаєва", тисне на Індію, виглядає, що паралельно ведуться і якісь кулуарні перемовини з Китаєм. 

Бо прикол у тому, що перш ніж робити Америку ґрейт егейн, саме Америка і країни західної Європи зробили ґрейт Китай, розвиваючи його економіку і перенісши всі свої виробництва. До цього часу усі інші політичні лідери Заходу включно із Байденом просто мовчки спостерігали за зближенням Росії, Китаю та Індії й лише додавали нам ще трохи ракет до петріотів.

Читайте також: Зустріч Путіна і Трампа. Ціна для України

І виглядає так, перша частина цього кривавого Марлезонського балету поволі добігає кінця, далі вони або домовляться про якийсь баланс, або перейдуть до особистого зіткнення і конфлікту вже не через проксі-сили. І тому волати, що "цей рудий клоун хоче нам зіпсувати священну війну за незалежність до останнього українця" - тепер вже трохи безглуздо, бо у "рудого клоуна" вже своя війна і він пробує давати раду їй. Просто конкретно зараз, тут, в Україні, ключ до розвитку подій далі.

І у ситуації коли величезні країни з величезним населенням і величезними економіками труться тектонічними зсувами одна об одну — дуже тупо триматись посередині хай навіть дуже міцним камінцем особливої породи базальту, бо це нас зітре рано чи пізно. Краще шукати спосіб якось відстрибнути й знову лежати на траві пару десятків років, грітись на сонечку і щоб нічого з нами не траплялось.

Як там у Кіплінга було:

"Захід є Захід, а Схід є Схід, і їм не зійтися вдвох,

Допоки Землю і Небеса на Суд не покличе Бог;

Та Сходу і Заходу вже нема, границь нема поготів,

Як сильні стають лицем у лице, хоч вони із різних світів".

Фактично, пророцтво.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
політика
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Гадюка лісова
Автор Крістіна Слончак
13 серпня, 2025 середа
Будьте обережними в цих місцях: де можуть ховатись гадюки
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Автор Марина Клюєва
19 серпня, 2025 вiвторок
"Це реальна можливість завершити війну": авіаексперт Романенко про українську ракету "Фламінго"
Зеленський, Путін, Трамп
Автор Дар'я Куркіна
19 серпня, 2025 вiвторок
Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, президент України відмовився, - ЗМІ
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.92
    Продаж 48.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
20 серпня
20:11
Дмитро Медведєв
"Безмозкий гальський півень не може відмовитися від ідеї": Медведєв запевнив, що РФ не погодиться на миротворців з НАТО в Україні
20:02
аптека ліки
Уряд розширив перелік ліків, які українці отримуватимуть безоплатно
19:57
військовий квиток, мобілізація
"Прибираємо живі черги під ТЦК": уряд ухвалив рішення, що стосується мобілізації
19:49
школа
Уряд визначив дати початку та закінчення нового навчального року в школах
19:40
Папа Римський Лев XIV
"Аби народи знайшли дорогу миру": Папа Римський закликав вірян молитися за Україну
19:29
Оновлено
У Києві відбулося судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері: 21 серпня очікується допит обвинуваченого
19:27
Оновлено
атака РФ на Сумщину, 20.08.2025
Росія атакувала Україну БПЛА: на Сумщині 14 поранених, серед них є діти, на Одещині влучання по газорозподільній станції
19:24
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Міноборони отримає нуль гривень внаслідок перерозподілу бюджету, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
19:19
Оновлено
Безугла
Комітет ВР підтримав відсторонення Безуглої від засідань парламенту. Нардепка погрожує судом
19:11
Мексика
Трамп доручив пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, аби відлякувати мігрантів у спеку
19:11
Ексклюзив
Володимир Горбач
Найкращим місцем для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна міг би бути Бермудський трикутник, - політолог Горбач
19:11
Оновлено
Міністр оборони Польщі звинуватив РФ у провокації через падіння БПЛА у Люблінському воєводстві
19:10
Оновлено
Сумський державний університет
РФ 18 серпня зруйнувала корпус Сумського держуніверситету, в бібліотеці згоріло 15 тис. книжок
19:04
міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
"Є інші завдання": в Польщі заявили, що не відправлятимуть своїх військових в Україну
18:40
Ексклюзив
Мирослав Чех
Завдяки ексгумаційним роботам стало видно, наскільки історичні питання політизовані в Польщі, - ексдепутат Сейму Чех
18:31
До Дня Незалежності в Києві відкриють виставку експонатів доби княжої Русі "Скарби України. Символи державності"
18:04
OPINION
Гарантії безпеки для України "як 5-та стаття НАТО". Що це означає
17:28
Ексклюзив
Віктор Орбан
Риторика Угорщини щодо України має кілька аудиторій, - аналітик Дячук
17:22
Микола Точицький
Зеленський призначив Точицького постійним представником України при Раді Європи
17:10
Едгар Ринкевич
Президент Латвії Ринкевичс назвав передчасними розмови про відправку військових в Україну
16:51
Від початку доби на фронті відбувся 71 бій: найгарячіше – на Лиманському й Покровському напрямках
16:38
фейкові новини, fake news
Росіяни запустили фейк про 1,7 млн втрат ЗСУ у війні, – ЦПД
16:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:25
Сергій Лавров
Лавров заявив, що гарантами безпеки для України мають стати Росія, Китай і Захід
16:19
на фото Верховна Рада України
Рада ухвалила в цілому перерозподіл 35 млрд грн у бюджеті 2025 року
16:15
Ексклюзив
Мирослав Чех
Історичні питання в Польщі стосуються більше стосунків держави з громадянами українського походження, - ексдепутат Сейму Чех
16:08
Євробачення-2026 відбудеться у Відні
16:01
OPINION
Коли Путін зустрінеться із Зеленським і до чого тут Китай
15:28
Німецький уряд бундестаг
Голова комітету Бундестагу з оборони заявив, що Німеччина може відправити військових в Україну після укладання миру
15:02
PR
Спеціальна пропозиція на лазерну епіляцію в Києві!
14:05
У Резерв+ зʼявилася можливість сплачувати штраф за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання
14:04
OPINION
"Удобная оккупация". Чому Україна не має погоджуватись на вимоги Росії про російську мову та РПЦ
13:36
Дональд Туск
"Я б спробував знайти інше місце": Туск виступив проти переговорів Зеленського і Путіна в Будапешті
13:22
Зі США на батьківщину депортували українців, у ДПСУ дали роз'яснення
13:04
Ілон Маск
Маск передумав створювати політичну партію та прагне підтримувати зв'язки з Джей Ді Венсом, - WSJ
12:22
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України варто чекати дощів
12:05
OPINION
Чому поляки так люблять угорців?
11:44
Обстріл Краматорська 15 січня
Російські пропагандисти запустили фейк, що Україна "готує серію ударів по Краматорську", - ЦПД
11:41
Звинувачення актора Темляка у насильстві: Нацполіція почала досудове розслідування
11:25
Аналітика
Куди дотягнеться “довга рука” Фламінго?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV