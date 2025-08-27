Пані Юлія сама зізналась у цій чутливій інформації в кулуарах Молитовного сніданку, який днями був у Києві.

Цілком можливо, що ніхто б і не звернув увагу на постать родича премʼєрки. Але незадовго до цього Кабмін за підписом Свириденко вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Ноу-хау передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку. Уряд пані Юлії пропонує якості покарання штраф від 51 тис. до 170 тис. грн або ж позбавлення волі на строк до трьох років.

На відео журналістці "Радіо Свобода" Власті Лазур Свириденко каже, що брат поїхав за кордон ще до початку повномасштабної війни. Але є важливий нюанс — він не сімейний, а політичний.

Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради від партії "Слуга народу". Молодий чоловік в розквіті сил у 2020 вирішив бути депутатом прикордонного регіону з РФ та Білоруссю якраз від провладної партії.

Чи варто нагадувати, що саме представники партії президента — рекордсмени у питанні втечі.

Взяти хоча б народних депутатів — восени 2024 року нардеп СН Олександр Куницький буцімто поїхав до США поглиблювати міжпарламентське співробітництво, утім зник там, як березнева бурулька на першому сонці. Артем Дмитрук минулого року на День незалежності втік до Британії — зараз працює на ідеї "русского міра". Зі статусом біженця у Лондоні Дмитрук бігає на Russia Today та в газету російського мільярдера з корінням у КДБ Александра Лєбєдєва The Independent, де малює образ борця із катівнями Зеленського у СБУ та нападками на істинну православну віру.

Кум Медведчука Андрій Холодов був настільки впливовий, що приводив своїх людей у списки фракції "Слуга народу", але втомився від війни — і нормально собі курсує від Кіпру до Відня.

Молодший брат Свириденко поїхав з України незадовго до повномасштабного вторгнення. Цілком, можливо, він був попереджений про плани нападу РФ — як виявилось, представники еліти знали більше про плани вторгнення. А от електорат вирішили не нервувати зайвими подробицями, бо ще не дай Боже буде паніка і гроші з країни повивозять.

Про цей епізод в кількох інтервʼю говорив сам президент України Володимир Зеленський, теж саме було описано в книжці "Шоумен" американського репортера Саймона Шустера. І зовсім недавно про це розповіло видання The Guardian: як Зеленський та Залужний включно до 22 лютого 2022 року сперечались про доцільність введення воєнного стану.

Родич Свириденко у серпні 2022 року придбав квартиру та земельну ділянку у Великій Британії. Можна лише порадіти за молодого хлопця, який знайшов де заробити в не найбільш заможному регіоні.

Окремо вартує ще одна деталь — Віталій Свириденко є очільником Чернігівської обласної федерації стрільби й навіть видавав сертифікати в листопаді 2021 року. А це був той час, коли Зеленський уже мав інформацію від нашої та закордонних розвідок про активну підготовку нападу з боку Росії.

Тож довіра до законопроєкту уряду з таким особистим шлейфом падає нижче плінтуса. Бо не можна комусь погрожувати штрафом та увʼязненням, якщо в тебе за спиною є непроговорена скандальна історія.

Зараз у соцмережах низка позитивних блогерів та друзів Банкової захищають пані Свириденко, мовляв, вона не відповідає за молодшого, але вже повнолітнього брата. Воно то так, але раз ти готуєш законопроєкт про кримінальну відповідальність для інших, розкажи, чому твій брат так вчасно виїхав у безпечну країну.

Також мова йде не про простого українського ноунейма, якому пощастило народитись у сімʼї з політикинею нового часу. У центрі нашої уваги — цілий депутат провладної фракції у регіоні, який дуже постраждав від окупації навесні 2022 року. Ба, більше Росія постійно атакує прикордонні громади з різних видів озброєння.

Можна лише порадіти британському лакшері-життю колишнього депутата громади. Але це добра наука про те, як безвідповідальні люди хочуть пролізти в політику заради статусів, а далі тікають від відповідальності. А виборці? А хай собі виживають у війну, як можуть.

Юлія Свириденко справді не відповідає за свого брата і його вибір. Але шлях цього молодого обличчя із регіональної фракції "Слуг народу" — це підтвердження діагнозу, що закон — не один для всіх. І родичам та кумам можна суттєво більше.

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

