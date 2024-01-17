Заява зроблена в інтервʼю ABC News і є повтором фрази, вже сказаної влітку 2022.

"Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами. Тому що на кону для України поставлене існування цієї нації", — сказав міністр.

Може, для вас це заява, повна звитяги, але мені дуже не ок. Тому що я була в ситуації, коли зі зброї лише лопата. Це прям скажемо, нічим не помічне. Як це читати танковій бригаді — взагалі не в курсі.

Але в мене тепер є ще два приводи для негативної рефлексії.

Перша — у нас є стугни, богдани, нептуни, а ще те, що так красиво долітає і палає, і що називати не можна. Скільки в це вкладається грошей? Ок. Зараз трошки краще, ніж раніше. Навіть козаки проплачені. І щось там з них поставлене. (За одним з контрактів).

Друга — а ви взагалі в курсі, скільки грошей бюджет передбачає на боєприпаси. Це, до речі, відкрита цифра. 257 млрд. Багато? Ні!

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Це десь 20% бюджету МО. Тобто в часи війни ми витрачаємо на боєприпаси трошки більше ніж 20%. З таким фінансуванням, без допомоги партнерів, звісно що лишиться лише говорити про лопати.

При цьому чиста закупівля озброєння та військової техніки та модернізація (бо Lema вам віддадуть списані) тільки 111 мільярдів.

Ще 117 - це організація виробництва, закупівля боєприпасів.

Так от. В нас є Агенція з закупівлі зброї, яка минулої осені вступила у свої повноваження вже без грошей. Бо всі бюджетні гроші пішли на контракти ще до кінця липня. Сяк-так, з попередніх контрактів, які мали виконатись після грудня 2023 агенції наскидали 30 мільярдів переходняка.

Але напідписував контрактів Пікузо на 82… так, ви правильно рахуєте. Контрактуватись далі нам є не сильно багато грошей.

Ні, можна переглянути попередні. В нас є контракт на 3,5 ярди від управління боєприпасів, Прогресу та Alfa. Це там де ціна на 30% вища за ціну АОЗ.

Є контракти, де ціни на 50% вищі.

Є контракт на пакистанський 60 мм постріл, який має приїхати наприкінці 24-го. Прям щиро сподіваюсь, що доїде. А не так, як танкові снаряди від WDG, які якийсь умнік доніс аж на Ставку.

Є ще парочка, з яких можна подивитись на ціну за одиницю, псіхануть і розірвати.

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Але в цілому картина без МТД виглядає так, що таки лопати. Особливо, якщо все-таки купити мої улюблені фаготи в написаних обсягах.

Але це ще не все.

Як відомо, тепер ми з неділі країна, де кожна кухарка має перед собою виклик скласти fpv-дрон. На дрони в нас іде бюджет United24, ПДФО Мінцифри й чимала частка волонтерських пожертв.

І ще 25 млрд від МО.

Чесно, я дуже сподіваюсь, що це не тільки fpv. Але це не точно.

Так що піду порахую банки з огірками. Раптом прийде інструкція збивати ними шахеди.

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Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка

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