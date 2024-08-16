Російська стратегія ще два тижні тому спиралася на просту схему:

Захопити якнайбільше. Створити в українців та в Заходу враження, що українці не здатні чинити опір. "Милостиво погодитися" на запропонований через Китай "мирний план" зафіксувати перемир'я по лінії розмежування. Вдвічі легше, якщо до влади в ключових західних країнах прийдуть більш лояльні. Досягти зняття санкцій та відновити армію. Продовжити з новими силами.

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Так от, з входом українських військ на Курщину цей глобальний план пішов по... похилій площині.

Було доведено, що:

Росія вразлива. Її розмови про "червоні лінії", за якими піде ядерний удар — блеф. Отримавши по морді, Кремль впадає в прострацію й удає, що нічого не сталося. Росія не здатна захищати власну територію. Вона вкинула все, що є, у повільний наступ на Донбасі та невдалий на Харківщині. Україна здатна чинити ефективний опір. Жодних перемовин про "фіксацію по статус-кво" вже не може бути, бо по статус-кво вже має змінитися не тільки український, а й російський кордон.

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Це я вже не кажу, наприклад, про захоплення кадирівців — чи не єдиний спосіб повернути азовців.

Цей наступ накрив мідним тазом основний план росіян на цю кампанію. Ну, я не знаю, що може бути більше.

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Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

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