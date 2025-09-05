Це, безперечно, цікава дискусія, з якої ми, українці, можемо винести чимало цінних уроків для себе. Хоча вибори в Україні, як мені здається, будуть не скоро, і більшість цих уроків стосується радше внутрішньопольської ситуації, аніж нашої.

За словами одного з керівників виборчої кампанії Кароля Навроцького, його виборці чітко усвідомлювали, чому голосують саме за нього. Натомість виборці Рафала Тшасковського такого усвідомлення не мали. Напередодні виборів обидва штаби проводили численні фокус-групи. І на запитання одного з учасників дискусії про те, чому у кампанії було так багато антиукраїнської риторики, представник Навроцького відповів: поляки насправді думали й говорили про це значно більше, ніж майбутній польський президент. Він намагався бути м’яким і стримувати цю проблему. Врешті-решт саме тому антиукраїнські нотки були і в кампанії Рафала Тшасковського, але він у цій ролі виглядав, на думку штабу Навроцького, не автентичним.

З цією другою тезою можна погодитися. Але точно не варто погоджуватися з твердженням, що польське суспільство є настільки антиукраїнськи налаштованим. Виборчі кампанії лише підсилюють подібні настрої. І саме тому нам, українцям, потрібно працювати не тільки з польськими політиками, а й із польським суспільством. Пояснювати полякам: у разі поразки України наступною мішенню Росії стане Польща та інші країни Центральної Європи. Це абсолютно неминучий процес. Тому поляки мають бути зацікавлені у союзі з Україною.

Читайте також: Східна Європа. Що залишиться від старого порядку і що зміниться? Мені довелося заочно дискутувати з колишнім міністром освіти Польщі Пшемиславом Чарнеком. У вступі до однієї з панелей, де я виступав, він зазначив: успіх президента Навроцького багато в чому полягав у тому, що він нагадував виборцям про "чудо над Віслою" — перемогу поляків над російською армією. Чарнек також захищав прем’єра Угорщини Орбана, стверджуючи, що він не є проросійським, а лише "проугорським" політиком. Мовляв, якщо в інтересах Угорщини співпраця з Путіним — то чому його потрібно критикувати? Адже навіть Трамп сідав в автомобіль із Путіним.

Я нагадав учасникам дискусії, що "чудо над Віслою" не відбулося б, якби польські війська у 1920 році не були союзниками з українською армією під командуванням генерала Безручка. Пам’ятаю, як ми разом із лідером партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським покладали квіти на варшавському цвинтарі до могили Безручка та інших українських героїв.

Що ж до Орбана, то він очевидно керується виключно власними інтересами. Купуючи російську нафту й газ, він підтримує Путіна і послаблює Європу. Порівнювати його з Трампом можна лише частково. Адже Трамп ніколи не заявляв про підтримку Путіна — навпаки, часто говорив, що розчарований ним. А США продовжують надавати Україні зброю й після завершення програм, затверджених попередньою адміністрацією, і готові продавати нам озброєння надалі. Дискусія у США про "коаліцію охочих" триває, і тому порівнювати позиції Орбана і Трампа — вкрай поверхово та хибно.