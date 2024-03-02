Те саме стосується повідомлень про такі злочини, як розсипання українського зерна з потягів на території Польщі. Проте значно менше уваги приділяється реакції польської держави та суспільства на ті події.

Варто підкреслити, що:

Фермера, який розміщував проросійське гасло заарештували, йому загрожує позбавлення волі — стаття про "розпалювання війни" (йому загрожує до 5 років в'язниці). Акти вандалізму зі знищенням українського зерна поліція кваліфікує як злочин. Зловмисників розшукують, справу розслідує прокуратура. Представники польської держави, переважна більшість політичного класу, публічно засуджують таку діяльність. Неправда, що польське суспільство підтримує вищезгадані акти вандалізму. Протестувальники почали помічати присутність проросійських провокаторів на протестах та намагаються усунути їх від протестів — організатори протесту зазначають, що за розсипання зерна відповідають не фермери, а "провокатори".

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Польський політичний клас, експерти та публіцисти помічають той факт, що російська агентура впливу (яка, зрештою є набагато слабша в Польщі, ніж у таких країнах, як Німеччина чи Франція) намагається використати протести для дій проти Польщі та України.

І в Польщі та в Україні ведеться також дезінформаційна активність, метою якої є між іншими розпалювання ненависті між поляками та українцями. Слід також підкреслити, що як з польського, так і з українського боку кордону "працюють" проросійські провокатори, які намагаються розпалити емоції та блокувати шлях до порозуміння між Варшавою та Києвом.

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Про автора. Міхал Марек, публіцист, Польща

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