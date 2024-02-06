Про "зміну напрямку керівництва держави" дізнаємося, як оголосять список нових "5-6 менеджерів".

Отже, політтехнологи Банкової вирішили "запакувати" звільнення Залужного і його генералів у масштабніші кадрові зміни на усіх рівнях управління державою.

Причина проста — відчули просідання рейтингу і стратегічний тупик для свого клієнта. Звідси думки про новий початок і перезавантаження.

У принципі, президенту справді потрібно міняти команду. Хоча б тому, що вона не його. Його командою був "Квартал 95". А цю підбирав не він, її підбирали під нього.

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Тому жодні зміни людей у системі управління, яка вже розвалилася, не матимуть принципового значення, бо не вплинуть на саму систему. Сьогодні може мати значення лише зміна розподілу функцій, демонополізація влади, повернення самостійної ролі Верховної ради, формування самостійного Кабінету міністрів, усунення втручання політиків у військові справи. Відмова від ручного управління.

І залишити Офісу офісове...

Єдине, що ще міг би реформувати президент — це його Офіс. Але, якщо серйозно, то і в цьому він запізнився. Це могло б врятувати його рейтинг ще восени, після перших публікацій західної преси про зневіру його оточення в перемозі. "Ніхто так не вірить у перемогу як я".

А зараз така ситуація, що хоч якось пом'якшити негативний психологічний ефект звільнення Залужного і Генштабу може лише звільнення Єрмака.

Це єдиний спосіб врятувати рейтинг президента ще на якийсь обмежений час. Обмежений зовнішніми обставинами, жорстоким ворогом, необхідністю тримати фронт і майже обмілілими ресурсами для цього.

Тому необхідно прощатися з рейтингом і рятувати країну. Усіма доступними засобами.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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