Популізм перемагає навіть у темряві
Дилема на перевірку зрілості українського суспільства є простою
Що важливіше не вимикати від електроенергії: завод чи ЖК?
Для країни, яка сама фінансує свої збройні сили, набагато важливіше забезпечити роботу бізнесу, інфраструктури, промисловості. Для країни, яка живе замірами рейтингів, звісно, важливіший популізм.
Власне, нещодавно прочитав, що промисловість, щоб не вимикати, зобовʼязали імпортувати 80% електроенергії з-за кордону. На жаль, обсягів його імпорту недостатньо, щоб всім вистачило. Тобто популізм переміг.
Прикро...
Про автора. Євген Магда, політолог
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