Порада Зеленському: домовитися з Трампом, щоб після війни не чіпали
Ну, що ж. Зеленський готується згортати війну. Не на нашу користь. А значить наступного літа/осені нас чекає виборчий цикл: позачергові президентські та парламентські вибори. І чергові місцеві*
Слуги вже розгорнули центральний виборчий штаб з жовтня. Штабні вже отримали дві зарплати.
Якщо ви не вірите інсайдам, бо, можливо, це вороже ІПСО? І я тут наговорюю про класних хлопців? Ну, то ось вам і побічні підтвердження.
Факт 1. По всіх областях масово у скриньки розкидають газету. В Сумській області, наприклад — 100 тисяч екземплярів. В Сумах — по всіх ящиках.
Ось ви на фото бачите те, що я зловив у своєму ящику.
Все згідно з субординацією.
На 1-й сторінці — Найвеличніший лідер. Другу сторінку прикрашає портрет головного фаворита. Щоб ніхто не сумнівався. Далі — згідно з табелем про ранги. І десь на передостанній — про Зе!молодіжку, спорт і новини місцевих громад.
Перші сторінки — для всієї України однакові. А внутрішні вкладки — з місцевою специфікою.
Особливий цинізм в тому, що 1-а сторінка кричить нам від Зеленського:
- Важливо залучити громади України до виконання плану перемоги.
І це після того, як в громад забрали ПДФО військових, зменшивши їх бюджети. У малих громад десятки мільйонів. Великі — на сотні мільйонів кинули.
Ну да, як там: "Дєнєг нєт, но ви дєржитєсь". І щоб єдність була. Цілуйте руки Найвеличнішому і переможемо. Шо не ясно?
Якщо почалася газетна кампанія — вибори на носі й на часі.
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Факт 2.
На вибори потрібні гроші. Багато грошей. Маніпуляція — дорога справа, бо наївних з кожним соцопитуванням меншає.
І тут що ми бачимо?
Правильно. Зелені по тихому передали Держприкордонній службі 23 мільярди гривень. Пів мільярда євро, єслішо.
Держприкордонна служба без тендера перерахувала гроші якійсь польській фірмі “Roga I Kopyta”, яка сидить на 40 квадратних метрах і має в штаті 4-х працівників, щоб вони нам щось там зробили.
Насправді зроблять відкат, на який таких газет можна випускати щотижня мільйонними тиражами.
А ще відосіки. А ще ботоферми утримувати. А ще в соцмережах ура-патріотичні реляції розкидати.
Тут тільки довести піплу, що Крим можна відбити у супостата дипломатичним шляхом — скільки ж лапші треба?
А ще ж треба всім втюхати, що якщо щось не так — то військові, а якщо перемога — то тут Зеленський маладєц.
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Вобщем, виборчий штаб Зеленського запрацював.
Зелені думають знову нахібать наївних. Ну-ну.
А я б порадив Володимиру Олександровичу таку виборчу стратегію.
Домовитися з Трампом, щоб після війни не чіпали. У виборах участі не брати. Після війни валити в Голлівуд знімати серіал “Найвеличніший рятує світ”. Камео.
І сподіватися, що в Україну новій владі його не видадуть.
Всі інші варіанти гірші.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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