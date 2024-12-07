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OPINION

Порада Зеленському: домовитися з Трампом, щоб після війни не чіпали

Віктор Бобиренко
7 грудня, 2024 субота
08:03
Погляд

Ну, що ж. Зеленський готується згортати війну. Не на нашу користь. А значить наступного літа/осені нас чекає виборчий цикл: позачергові президентські та парламентські вибори. І чергові місцеві*

Зміст

Слуги вже розгорнули центральний виборчий штаб з жовтня. Штабні вже отримали дві зарплати.

Якщо ви не вірите інсайдам, бо, можливо, це  вороже ІПСО? І я тут наговорюю про класних хлопців? Ну, то ось вам і побічні підтвердження.

Факт 1. По всіх областях масово у скриньки розкидають газету. В Сумській області, наприклад — 100 тисяч екземплярів. В Сумах — по всіх ящиках.

Ось ви на фото бачите те, що я зловив у своєму ящику.

Все згідно з субординацією.

На 1-й сторінці — Найвеличніший лідер. Другу сторінку прикрашає портрет головного фаворита. Щоб ніхто не сумнівався. Далі — згідно з табелем про ранги. І десь на передостанній — про Зе!молодіжку, спорт і новини місцевих громад.

Перші сторінки — для всієї України однакові. А внутрішні вкладки — з місцевою специфікою.

Особливий цинізм в тому, що 1-а сторінка кричить нам від Зеленського:

- Важливо залучити громади України до виконання плану перемоги.

І це після того, як в громад забрали ПДФО військових, зменшивши їх бюджети. У малих громад десятки мільйонів. Великі — на сотні мільйонів кинули.

Ну да, як там: "Дєнєг нєт, но ви дєржитєсь". І щоб єдність була. Цілуйте руки Найвеличнішому і переможемо. Шо не ясно?

Якщо почалася газетна кампанія — вибори на носі й на часі.

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Факт 2.

На вибори потрібні гроші. Багато грошей. Маніпуляція — дорога справа, бо наївних з кожним соцопитуванням меншає.

І тут що ми бачимо?

Правильно. Зелені по тихому передали Держприкордонній службі 23 мільярди гривень. Пів мільярда євро, єслішо.

Держприкордонна служба без тендера перерахувала гроші якійсь польській фірмі “Roga I Kopyta”, яка сидить на 40 квадратних метрах і має в штаті 4-х працівників, щоб вони нам щось там зробили. 

Насправді зроблять відкат, на який таких газет можна випускати щотижня мільйонними тиражами.

А ще відосіки. А ще ботоферми утримувати. А ще в соцмережах ура-патріотичні реляції розкидати.

Тут тільки довести піплу, що Крим можна відбити у супостата дипломатичним шляхом — скільки ж лапші треба? 

А ще ж треба всім втюхати, що якщо щось не так — то військові, а якщо перемога — то тут Зеленський маладєц.

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Вобщем, виборчий штаб Зеленського запрацював.

Зелені думають знову нахібать наївних. Ну-ну.

А я б порадив Володимиру Олександровичу таку виборчу стратегію.

Домовитися з Трампом, щоб після війни не чіпали. У виборах участі не брати. Після війни валити в Голлівуд знімати серіал “Найвеличніший рятує світ”. Камео.

І сподіватися, що в Україну новій владі його не видадуть.

Всі інші варіанти гірші.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
вибори
політика
корупція в Україні
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Слуга народу
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