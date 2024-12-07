Слуги вже розгорнули центральний виборчий штаб з жовтня. Штабні вже отримали дві зарплати.

Якщо ви не вірите інсайдам, бо, можливо, це вороже ІПСО? І я тут наговорюю про класних хлопців? Ну, то ось вам і побічні підтвердження. Факт 1. По всіх областях масово у скриньки розкидають газету. В Сумській області, наприклад — 100 тисяч екземплярів. В Сумах — по всіх ящиках. Ось ви на фото бачите те, що я зловив у своєму ящику.

Все згідно з субординацією. На 1-й сторінці — Найвеличніший лідер. Другу сторінку прикрашає портрет головного фаворита. Щоб ніхто не сумнівався. Далі — згідно з табелем про ранги. І десь на передостанній — про Зе!молодіжку, спорт і новини місцевих громад. Перші сторінки — для всієї України однакові. А внутрішні вкладки — з місцевою специфікою.

Особливий цинізм в тому, що 1-а сторінка кричить нам від Зеленського: - Важливо залучити громади України до виконання плану перемоги.

І це після того, як в громад забрали ПДФО військових, зменшивши їх бюджети. У малих громад десятки мільйонів. Великі — на сотні мільйонів кинули. Ну да, як там: "Дєнєг нєт, но ви дєржитєсь". І щоб єдність була. Цілуйте руки Найвеличнішому і переможемо. Шо не ясно? Якщо почалася газетна кампанія — вибори на носі й на часі. Читайте також: Колаборанти з Офісу допомагають підірвати західну допомогу Україні

Факт 2. На вибори потрібні гроші. Багато грошей. Маніпуляція — дорога справа, бо наївних з кожним соцопитуванням меншає. І тут що ми бачимо? Правильно. Зелені по тихому передали Держприкордонній службі 23 мільярди гривень. Пів мільярда євро, єслішо. Держприкордонна служба без тендера перерахувала гроші якійсь польській фірмі “Roga I Kopyta”, яка сидить на 40 квадратних метрах і має в штаті 4-х працівників, щоб вони нам щось там зробили.

Насправді зроблять відкат, на який таких газет можна випускати щотижня мільйонними тиражами. А ще відосіки. А ще ботоферми утримувати. А ще в соцмережах ура-патріотичні реляції розкидати. Тут тільки довести піплу, що Крим можна відбити у супостата дипломатичним шляхом — скільки ж лапші треба? А ще ж треба всім втюхати, що якщо щось не так — то військові, а якщо перемога — то тут Зеленський маладєц. Читайте також: Брехня та кров, безсоромна брехня та кров...