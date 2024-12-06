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OPINION

Брехня та кров, безсоромна брехня та кров...

6 грудня, 2024 п'ятниця
12:02
Погляд

Як змусити Зеленського допомагати людям на фронті, як зосередити його увагу?

Зміст

Армія стікає кров'ю, сотні бригад та батальйонів пишуть відчайдушні заклики в соцмережах до громадян — купіть нам дрони, купіть антени, купіть РЕБ, купіть кевларові плащі, купіть пікапи, купіть квадроцикли, купіть решітки на бронетехніку, купіть, купіть... І в одній стрічці портрети та свічки тих, кому не купили — тих, хто загинув, тому що не було дронів, щоб знайти та вбити ворога, не було РЕБ, щоб ставити перешкоди дронам, не було квадроцикла, щоб підлетіти на евакуацію, не було плащів, і граната з мавіка влетіла в окоп, не було решіток на броні, і цінна техніка знищена...

Зараз вводяться у бій нові бригади, до складу яких пішли люди — але держава взагалі їх не забезпечила ні дронами, ні РЕБом, ні іншим життєво необхідним обладнанням. І щоденні постійні питання на фронті — а чому влада не реагує та не допомагає? 

А тому, що Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський мільярди гривень витратив на свою передвиборчу кампанію — на роздачу 1000 гривень, що по суті є підкупом виборців, на створення нового та нікому не потрібного міністерства національної єдності, на афери з закупівлями мін та снарядів, які не вибухають. Розповідаючи, що Україні потрібна національна єдність та стійкість, гроші виділяють на порожній піар.

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Ні Черчилль, ні Рузвельт під час Другої світової війни не роздавали гроші населенню, тому що всі гроші спрямовувались на перемогу у війні. Податки підвищувались, щоб виробляти якісні боєприпаси, щоб врятувати життя солдатів, знищити ворога. Не створювали для перемоги  у Британії та у США нових міністерств, бо єдність була в одному — усі ресурси йшли на армію, а не на збільшення кількості цивільних чиновників, заброньованих від служби. Лідери країн-переможців однозначно вказали свої пріоритети, в яких не сумнівався ніхто. Оце і була національна стійкість.

Але президент України не робить, як Черчилль або Рузвельт, в нього інші пріоритети. Тому ніхто зараз всередині країни так не знищує національну єдність та не підриває стійкість, як сам Зеленський.

Зеленський фактично вкрав гроші на захист України, прирік тим самим на загибель багатьох захисників, тому що впевнений, що з допомогою підкупу та політтехнологій зможе ввести в оману тих, хто вижив у тилу, і всидіти на посаді. Крім крісла та влади Зеленський ні про що інше думати не збирається. 

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Брехня та кров, безсоромна брехня та кров замість справжньої єдності та справжньої стійкості, брехня і кров у вчинках і на словах.

Як змусити Зеленського допомагати людям на фронті, як зосередити його увагу? Може, хтось служить на фронті з Кварталу 95, і з ним можна було б зробити інтерв'ю? Чи хтось служить на фронті з друзів та знайомих родини президента, його дружини, батьків? Ну, має ж у нього з'явитись якесь людське співчуття до тих, хто несе на собі цей смертельний  тягар війни?

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
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політика
зброя
Володимир Зеленський
ЗСУ
Юрій Бутусов
Війна з Росією
допомога Україні
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