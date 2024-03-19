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OPINION

Призначення Путіна і відтермінування виборів Зеленського: дискусія безсенсова

Сергій Фурса
19 березня, 2024 вiвторок
14:06
Погляд Сергій Фурса

Найсмішніше з виборами Путіна навіть не російська опозиція, а те, що російська пропаганда їх використовує для делегітимізації Зеленського

Тобто ідея така "Що ви кажете про наші вибори, у вас же самих виборів немає".

І це дуже смішно.

І тому, що це точно не можна назвати виборами. І тому, що на відміну від призначення диктатора в Росії, в Україні кожні вибори є конкурентні та демократичні. І Путіна перепризначив Путін, якого до цього призначив Путін, а на самому початку обрав Єльцин як наступника. І до виборів дійство в Росії немає жодного відношення. Тому його, звісно, можна організовувати навіть під час війни. І показувати захмарні результати навіть у селах, де зараз перебувають російські добровольці.

Але й до війни демократією там і не пахло. Ніколи. А зараз вони малюють все більші і більші відсотки. Що дуже нагадує розмахуванням ядерною зброєю. Тобто демонструє непевність, боротися з якою можна або лякаючи весь світ ядеркою, або малюючи цифри народної підтримки на рівні африканських диктаторів.

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Впевнені у собі лідери так себе не поводять.

І от саме тому, що для українського народу такі вибори неприйнятні, в українському суспільстві й існує консенсус, що вибори будуть проведені після війни. І там ніхто не зможе когось призначити. Бо це має бути конкурентний процес, в якому без обмежень мають право брати участь усі громадяни, як на етапі голосування, так і на підготовці до виборів. Коли в Україні зазвичай влаштовують великий демократичний срач (як і в США, і у Франції й в інших по-справжньому демократичних країнах), який приносить роздрай і не допустимий під час війни.

Власне легітимність президента України, який був би обраний під час таких виборів, була б меншою, ніж легітимність президента, що був обраний до війни, і відповідно до Конституції й здорового глузду має продовжені повноваження. І так, це означає, що легітимність президента України набагато вища, ніж президента Росії. Хоча Путін вже перетворився на царя, а у них там завжди складніша історія з легітимністю. І точно не має стосунку до демократичних виборів.

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Тому правильно було б говорити "Що ви кажете про нашу диктатуру, у вас же самих диктатури немає". І тут би ніхто не сперечався.

І, може, єдине, що об'єднує цю ситуацію, що відтермінування виборів в Україні до кінця війни й призначення Путіна диктатором має суспільну легітимність. Але то вже питання до російського суспільства. І навіть до ліберальної частини того суспільства, яка відмовляється визнавати, що живе в диктатурі й постійно допомагає Путіну легітимізувати Путіна, беручи участь у процесі, який Путін називає виборами. От як цього разу, коли єдине що від них було треба, — це просто ігнорувати це дійство. Але ні, вони все одно воліли взяти у цих виборах участь, підвищували явку своїми безглуздими акціями, відмовляючись визнати гірку для них правду, очевидну для всіх притомних людей неросіян. Це як сідати грати на вокзалі в наперстки. Точно знаючи, що зараз програєш. Але несила зупинитися.

А ще смішніше, що комусь же в Україні така логіка російської пропаганди зайде. І може навіть декому за океаном. Але то вже не лікується. Або наркотики. Або і наркотики й не лікується одночасно.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
вибори президента
Володимир Зеленський
вибори в Росії
Конституція України
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