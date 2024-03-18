Це велике ніщо породжене багатьма факторами, але ілюзія величі та безсмертя все ж розбивається об реальність і в ній лежить:

необхідність фальшувати результати виборів, щоб демонструвати максимальну підтримку, хоча відповідь лежить, швидше, у максимальній байдужості;

необхідність демонстративно садити та вбивати видимих опонентів-харизматів, щоб не було жодних перспектив отримати навіть найслабшу конкуренцію;

необхідніть розпочинати велику війну проти України, щоб цементувати свій режим піднесенням народу ідеями величі та непереможності та відвертати від проблем з клозетами;

необхідність закрити рота всім: від медіа до безіменних диванних коментаторів.

Це все про слабкість.

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Але чим слабшим є лідер, тим жорстокіше йому доводиться поводити себе з одиницями-опонентами.

Виборів у РФ немає. Це давно не електоральна демократія. В голосуванні немає жодної цінності, якщо воно не підкріплене правами, свободами, дискусіями та можливістю змінювати владу. Ця особа буде правити 40 років, а то і довше, поки її режим не завершиться її особистим відходом. Але на його зміну прийде не гірший, ані кращий, а такий же, що буде готовий реалізовувати сценарій монополії та узурпації влади за мовчазної згоди суспільства, яке зараз живе з війни.

Що робити?

Західні лідери, які поділяють норми Копенгагенських стандартів, не можуть привітати Путіна з перемогою на так званих "виборах".

Росія не є виборчою демократією, і її лідера слід визнавати диктатором. Такі люди дуже вразливі до символічних кроків, оскільки для їхнього самоствердження необхідно отримати абсолютну підтримку більшості громадян у протоколі підрахунку голосів.

Рівень дипломатичних відносин був і так низьким, і після цього псевдоголосування немає підстав переглядати цей підхід.

На окупованих територіях України процес ніхто не визнає, але настав час сміливо сказати, що справжніх виборів ніде не було.

Джерело

Про авторку. Ольга Айвазовська, голова правління Глобальної мережі національних спостерігачів за виборами (GNDEM)

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