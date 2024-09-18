1. Іронія вчорашньої спецоперації Моссаду в Лівані була в тому, що смс, після якого пейджери почали грітися й вибухати, була від керівництва Хезболли (чи принаймні під таку замаскована).

2. Результат забезпечили 30-50 грамів вибухівки, котрі були закладені в кожен із 4-5 тисяч приладів до їхнього прибуття в Ліван (а частина — в Сирію та Іран).

3. Тайванська компанія-виробник заперечує всякий звʼязок зі спецоперацією й киває на якусь європейську, котра використала їхню торговельну марку.

4. Найцікавіше — чому Ізраїль не використав учорашню розгубленість в рядах терористичної організації й не підкріпив успіх переконливою військовою атакою. Причина — позиція американської адміністрації. Демократам категорично не вигідне ще одне джерело кризи на Близькому Сході напередодні виборів.

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З іншого боку, сотні тисяч жителів півночі Ізраїлю відмовляються повернутися в домівки, доки небезпека від Хезболли не буде мінімізована (принаймні ті не відведуть своїх бойовиків за ріку Літані, як це передбачається відповідною резолюцією РБ ООН).

Тому, очевидно, ізраїльтяни вирішили віддати ініціативу наступного загострення в руки шейху Насраллі з іранцями, а до його реакції на вчорашню операцію свої бойові дії не розширювати.

Мене багато що захоплює в діях ізраїльських спецслужб і армії в останні 11 місяців. Крім одного: в результаті цих успіхів Нетаньягу, якого, здавалося, після 7.10.23 ніщо вже не врятує від викидання на політичну помийку, має сьогодні всі шанси зберегти владу й продовжити "рулити" країною третє десятиліття — разом зі своєю ганебною коаліцією.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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