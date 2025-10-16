З погляду офіційного Києва — юридично він більше не мер, а його спроби залишитися "при ділах" залежатимуть виключно від того, наскільки це дозволить йому Київ

Звичайно, ніяких виборів не буде, але позбавлення Труханова громадянства не може не викликати розмови про вибори. А російський паспорт, показаний СБУ — про сепаратизм.

1. З точки зору народної легітимності в Труханова нема конкурентів. Він політик номер 1, 2, 3 і може навіть 5 в Одесі. Відрив наступного конкурента (якого, наразі, де-факто, не існує) величезний. Труханов має свій пригодований електорат, який у своїй більшості голосує за того, на кого він вкаже.

2. Останній рік (як мінімум) Банкова пробувала створити конкурента Труханову у вигляді керівника області Кіпера. Виглядає, не дуже вдало саме з електоральної точки зору. Сам Труханов теж пробував розкручувати "дублера", але теж не дуже вдало. Зрештою, на те він і дублер, щоб зʼявлятися тоді, коли головний актор не може вийти на сцену. Але за цим треба буде окремо спостерігати. Читайте також: Кейс Труханова. Маховик запущений давно. І успішно

3. Чи може новий очільник ВЦА саме електорально змінити ситуацію? Дуже сумнівно. Парашутисти в більшості українських міст могли прижитися тільки в момент диких нагинань електорату. По любові це не вийшло навіть у Саакашвілі, хоча той і зміг створити власну фракцію.

4. Найближчим часом в Одесі ми не побачимо якихось бунтів чи демаршів. Всі ці речі відкладаються на далеке потім. Вже зараз ми це бачимо з реакції головних гравців. Якщо говорити безпосередньо про Одесу, то бізнес чекає відповіді на одне питання: як будуть співіснувати Лисак і Кіпер, бо найчастіші нарікання, які доводилося чути — це нарікання на те, що в протистоянні між мером і губернатором різко ускладнювалися бізнес-процеси. Власне, головний страх — черговий економічний переділ.

5. Щодо пересічних одеситів, то вони чекають. Вони не будуть проти зняття Труханова. Але й не будуть за його зняття, особливо через форму цього самого зняття. Голосувати розумом, серцем чи ногами — це надто відкладене в часі питання.