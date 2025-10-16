Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
OPINION

Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі

Вадим Денисенко
16 жовтня, 2025 четвер
08:03
Погляд

Мер Труханов досі, чи вже не мер, — зараз не має значення

Зміст

З погляду офіційного Києва — юридично він більше не мер, а його спроби залишитися "при ділах" залежатимуть виключно від того, наскільки це дозволить йому Київ 

Звичайно, ніяких виборів не буде, але позбавлення Труханова громадянства не може не викликати розмови про вибори. А російський паспорт, показаний СБУ — про сепаратизм. 

1. З точки зору народної легітимності в Труханова нема конкурентів. Він політик номер 1, 2, 3 і може навіть 5 в Одесі. Відрив наступного конкурента (якого, наразі, де-факто, не існує) величезний. Труханов має свій пригодований електорат, який у своїй більшості голосує за того, на кого він вкаже.

2. Останній рік (як мінімум) Банкова пробувала створити конкурента Труханову у вигляді керівника області Кіпера. Виглядає, не дуже вдало саме з електоральної точки зору. Сам Труханов теж пробував розкручувати "дублера", але теж не дуже вдало. Зрештою, на те він і дублер, щоб зʼявлятися тоді, коли головний актор не може вийти на сцену. Але за цим треба буде окремо спостерігати.

Читайте також: Кейс Труханова. Маховик запущений давно. І успішно

3. Чи може новий очільник ВЦА саме електорально змінити ситуацію? Дуже сумнівно. Парашутисти в більшості українських міст могли прижитися тільки в момент диких нагинань електорату. По любові це не вийшло навіть у Саакашвілі, хоча той і зміг створити власну фракцію. 

4. Найближчим часом в Одесі ми не побачимо якихось бунтів чи демаршів. Всі ці речі відкладаються на далеке потім. Вже зараз ми це бачимо з реакції головних гравців. Якщо говорити безпосередньо про Одесу, то бізнес чекає відповіді на одне питання: як будуть співіснувати Лисак і Кіпер, бо найчастіші нарікання, які доводилося чути — це нарікання на те, що в протистоянні між мером і губернатором різко ускладнювалися бізнес-процеси. Власне, головний страх — черговий економічний переділ.

5. Щодо пересічних одеситів, то вони чекають. Вони не будуть проти зняття Труханова. Але й не будуть за його зняття, особливо через форму цього самого зняття. Голосувати розумом, серцем чи ногами — це надто відкладене в часі питання.

І останнє: чи вплинуть ці зміни на рівень сепаратизму в місті? Станом зараз ніяк. Все буде залежати, перш за все,  від популярності чи непопулярності тих, хто керуватиме містом. А також від загальноукраїнських процесів.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Одеса
бізнес
Президент України
Війна з Росією
Геннадій Труханов
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
15 жовтня, 2025 середа
За Одесою слідкуватиме генерал СБУ: хто такий Сергій Лисак, який очолив новостворену міську військову адміністрацію
Путін в Кремлі
Автор Оксана Ліховід
14 жовтня, 2025 вiвторок
Путін перед собою ставить дві мінімальні цілі для закінчення війни, - політолог Денисенко
мобілізація в Україні
Автор Тетяна Яворська
11 жовтня, 2025 субота
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
Київ
+6.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.17
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
16 жовтня
08:53
Оновлено
Наслідки атаки РФ у Ніжині
Атака дронів і ракет у ніч на 16 жовтня: постраждала інфраструктура ДТЕК Нафтогаз, у Ніжині поранено трьох людей
08:38
Єрмак, Свириденко, Рубіо
Українська делегація у США побачилась з Рубіо: обговорили підготовку до зустрічі Зеленського й Трампа
08:02
Добропільський напрямок
ЗСУ відкинули росіян поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру, - DeepState
07:30
Ексклюзив
Кримська війна і сучасні паралелі: чому Путін боїться повторити долю Миколи І
07:29
ЗСУ
РФ втратила 2 танки, 42 артсистеми та 1080 військових за добу війни в Україні
06:59
Нарендра Моді та Дональд Трамп
"Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме російську нафту", - Трамп
00:13
Оновлено
Відключення світла протягом зими
У більшості регіонів України застосували аварійні відключення світла, в кількох областях обмеження скасували
2025, середа
15 жовтня
23:59
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп закликав Путіна припинити вбивати українців та росіян
23:29
Фронтмен гурту Disturbed Девід Драйман
У Бельгії та Туреччині скасували концерти Disturbed через підтримку гуртом Ізраїлю
22:50
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Б'ють по містах-мільйонниках: військовий експерт Снєгирьов пояснив тактику РФ
22:23
Генштаб, фронт
З початку доби на фронті відбулися 154 бої: Сили оборони зупинили 38 атак на Покровському напрямку
21:57
Піт Геґсет
Літак глави Пентагону Геґсета здійснив екстрену посадку в Британії
21:46
Ексклюзив
Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики"
"Це приціл на вибори": політолог Бобиренко про припинення громадянства Труханова
21:00
Оновлено
Денис Шмигаль під час виступу на 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн"
Новий пакет PURL, меморандум з Німеччиною, навчання у Польщі: Шмигаль розповів про підсумки "Рамштайну-31"
20:43
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Немає нічого супер критичного для енергосистеми, але графіки можуть бути, - експерт Омельченко
20:34
Трамп і Путін
Путін не отримав привітання з днем народження від Трампа, – Пєсков
20:15
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Системи ППО IRIS‑T та ракети до Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2 млрд євро
20:00
OPINION
Історія постійно кусає себе за хвіст
19:59
Ексклюзив
санкції проти Росії
Наразі Чехія просуває ініціативу щодо заборони російським дипломатам вільно пересуватися в Шенгенській зоні, - Хотин
19:54
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
"Це реально може наблизити завершення війни": Зеленський про порядок денний майбутньої зустрічі з Трампом
19:52
Ексклюзив
ракети США, зброя
За день до ініціативи PURL з допомоги України доєдналося 11 країн, - журналістка Висоцька
19:11
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог накопичив велику кількість живої сили навпроти наших позицій, - у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
18:30
Ексклюзив
Tomahawk
Зеленський говорив про блекаут у Москві, одна з версій Tomahawk може коротити електромережі у цілих містах, - американіст Довгополий
18:22
"Ми чекаємо на своїх рідних і на реакцію президента", –  родичі військовополонених азовців на акції-протесті
18:04
Геннадій Труханов
The Insider: Опублікована СБУ копія закордонного російського паспорта Труханова є підробкою
18:04
OPINION
Який у нас план, якщо війна триватиме ще два роки? Три роки? П’ять років?
17:43
Ексклюзив
Генадій Труханов
"Це перехоплення контролю над ситуацією": аналітик Горбач про припинення громадянства Труханова
17:26
Ексклюзив
Геннадій Труханов
"Такі рішення дають підстави звинувачувати владу": екснардеп Черненко про припинення громадянства Труханова
17:07
Володимир Зеленський
Зеленський: РФ готує подальшу військову експлуатацію Білорусі — Україна попередить партнерів
17:04
Чарлі Кірк
США анулювали візи шістьом іноземцям через коментарі про загибель Чарлі Кірка
16:51
Зеленський підписав законопроєкт щодо посилення безпеки у школах
16:34
Огляд
Нафта
РФ втрачає доходи від нафти та газу: надходження від експорту у вересні стали найнижчими від початку повномасштабного вторгнення в Україну
16:15
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
Ексклюзив
Поблизу палацу Орбеліані у Тбілісі (вечір суботи, 04.10.2025)
Псевдовлада Грузії - це авторитарний режим і сателіт Росії, - активістка Кахіані
16:00
OPINION
Кейс Труханова. Маховик запущений давно. І успішно
15:34
Огляд
За Одесою слідкуватиме генерал СБУ: хто такий Сергій Лисак, який очолив новостворену міську військову адміністрацію
15:30
Ексклюзив
Андрей Бабіш
Бабіш не стане другим Орбаном: Хотин розповів, чи сформують у парламенті Чехії коаліцію з ультраправими та чого очікувати Україні
15:20
Обіцяні F-16 надійдуть до України після завершення технічної підготовки, - міністр оборони Бельгії
14:52
Російський газ
Лідер опозиції Угорщини виступає проти швидкої відмови від російських енергоносіїв
14:05
OPINION
Рольові ігри ФСБ у рясах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV