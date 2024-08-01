1. На забезпеченості ринку пальним це не позначиться. З цього напрямку ми отримуємо до 10% (на піку), а маємо логістичних потужностей додатково привезти на 50% більше мінімуму. Але, такі можливості ми маємо завдяки розгалуженій системі постачань, яка не зміцниться у разі втрати цього напрямку.

2. Україна – гарний клієнт для MOL (йому належать НПЗ в Угорщині та Словаччині). Його втрата – постріл самим собі в ногу. Вони це розуміють, судячи з того, що розмови про можливе припинення постачання нам електрики з Угорщини припинилися. Бо це їхні чималі гроші.

А коли російська нафта надходити туди припинить (ці виключення з санкцій не назавжди), то такий клієнт їм буде потрібен ще більше. Хоча як тільки ми отримаємо доступ до "великої води", ми першими відмовимось від угорсько-словацького імпорту як доволі дорогого.

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3. У нас достатньо приводів залучити санкції, пояснити їхню причину, й всі б їх зрозуміли й всередині, й зовні. Але ми не попередили Європу, мовчимо й зараз. Знаємо лише, що введені якісь санкції проти "Лукойлу" (російської, але приватної компанії), а проти "Роснафти" (державної компанії), яка теж є в тій "Дружбі", – ні. (Там також є "Татнєфть", ближча до Кремля, ніж "Лукойл". Зокрема, в Татарстані активно розвивається оборонна промисловість, зокрема, збирають "шахеди").

4. Україна щось ввела, але пропомповування нафти не зменшилось, як заявив НАК. (Тобто замість "Лукойлу" там вже хтось інший. А "Лукойл", гадаю, перехрестився й пішов продавати свою нафту на морі). Ми не виграли нічого, але нас вже звинуватили в підриві енергетичної безпеки Європи. Медійно й репутаційно ми у програші. Думаю, це одна з головних цілей цієї спецоперації.

5. Виникає чергове бл*дське питання: хто й навіщо це зробив з нашого боку й так підставив країну?

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Про автора. Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А-95

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