Метою є настрашення і дестабілізація, а також перевірка реакції. Якщо Польща і партнери по Альянсу відреагують стандартним занепокоєнням, терор посилиться.

Далі будуть гібридні атаки шахедів для наведення страху на польське населення, психологічно не готове до війни, якому не без участі роспропаганди замінюють образ ворога з росіянина на українця, щоб розділити двох союзників. Прориви білорусько-польського кордону почнуться не солдатами, а мігрантами, яких на території режиму Лукашенка накопичилось достатньо. Страх, за задумом кгбістів, має посіяти паніку, яка може хитнути й Чехію з Німеччиною та країни Балтії. Якщо це вдасться, наступним етапом може стати чергове СВО проти Фінляндії, Балтії або, якщо все піде ідеально, і пробиття Сувальського коридору до калінінградської області.

Єдине на що розраховує москва - нерішучість НАТО загалом і атакованих країн зокрема. Зараз для них настав момент істини: військова відповідь росії, втч через ЗСУ та запровадження справді пекельних санкцій, або ворота в їхнє персональне пекло. Третього варіанту немає.

Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України

