Зокрема, він обурився тим, що країни Балтії "викидають російськомовних за кордон" і це входить у сферу національних інтересів Росії. Натяк на напад "задля захисту російськомовних"?

Варто зазначити, що цей натяк цілком збігається з одним зі сценаріїв початку війни з публікації Bild. Можливо, публікація справді ґрунтована на витоку інформації з європейських спецслужб – бо описаний розвиток подій не назвати фантастичним. Можливо, публікація ґрунтована на "секретному документі", підготованому ФСБ чи ГРУ РФ задля залякування. А версія, що це просто "одна з легенд майбутніх навчань військ Німеччини або НАТО" виглядає чимдалі менш правдоподібною. Надто все схоже на реальні можливі перспективи. Хоча, зрештою, одне не виключає іншого: для легенд часто застосовують ймовірний розвиток подій, а не цілком вигадані обставини.

Але загальний підсумок цього моменту: в Кремлі справді оцінюють можливість використати й балтійських російськомовних як привід для нападу, якщо він буде визнаний вигідним.

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Дивний кашель (разів 10 прокашлявся) під час дурних реплік про Україну просто додав градусу маячні. Наприклад, відхід військ з-під Києва – це був такий "знак" від Кремля, що Путін серйозно готовий домовлятись, а зовсім не втеча окупантів від ЗСУ і ТРО (вже доведено, що найбільших втрат Росія зазнала саме в момент найглибшої окупації наших теренів на початку повномасштабного вторгнення). Очевидно, без натужного викашлювання ця брехня просто не лізла навіть з путінської горлянки.

І ще одна заява Путіна: "Україна не хоче мирних переговорів". Я визначив тут головне посилання: "Чим довше Україна буде у стані війни з Росією – тим менше в неї території лишатиметься і тим менше буде в Путіна бажання домовлятись, тому домовляйтесь зараз". Якщо зважати на постійну звичку Путіна брехати, то це можна вважати визнанням, що окупаційним військам чимдалі тяжче тримати оборону окупованого. І Путін, попри все дозування інформації для нього, побоюється, що ЗСУ поступово витискатимуть російські війська з України. Особливо якщо далекобійні ракети дозволять зруйнувати військову логістику прифронтової зони та прикордонних російських регіонів: забезпечення окупаційних підрозділів найнеобхіднішим для виживання і для обстрілів.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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