Путін гендлює миром на Близькому Сході
Путін попросив Іран не відповідати Ізраїлю. Чому Путін вирішив стати голубом миру?
Путін в майбутніх переговорах хоче розторговувати перед США не лише Україну. Його стратегія до останнього часу була одна: сіяти хаос і створювати проблеми, які неможливо вирішити без них.
Путін не має зараз можливості створити проблеми, рівні Сирії, й тому він пробує продати повітря. Його ідеальний план наступний: з нього знімають санкції, а він "зупиняє" Іран у війні проти Ізраїлю, а КНДР "не запускають" ракети по Японії.
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Це стратегія РФ і ціль цієї стратегії — повернути Захід до діалогу, де Путін буде партнером, який сидить за столом переговорів.
Тут нема нічого страшного для нас. Просто потрібно вчасно поставити діагноз і правильно прописати "лікування".
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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