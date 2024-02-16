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OPINION

Путін планує війну зі США у космосі?

Володимир Горбач
16 лютого, 2024 п'ятниця
12:03
Погляд Володимир Горбач

А тим часом у США намічається щось серйозне

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США республіканець Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" – джерела стверджують, що загроза пов'язана з Росією, - повідомляє CNN (посилання у першому коментарі).

Перше що спадає на думку, розвідінформація про контакти когось із трампістів з росіянами. Найочевидніше — поїздка Такера Карлсона до Москви.

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Але ми про це ще нічого не знаємо.

Що ми вже знаємо, так це те що у випадку "серйозної загрози національній безпеці" президент США має право одноосібно ухвалювати рішення щодо негайного усунення чи протидії такій загрозі, від застосування сил за кордоном до передачі засобів іншій державі. А вже потім, через місяць це рішення має затвердити Сенат (без Палати представників).

Конгресмени будуть знайомитися з даними спецслужб. Чекаємо на продовження...

P.S. ABC News: "Загроза нацбезпеці" США пов’язана з можливостями РФ знищувати американські супутники в космосі. В принципі, про неї було відомо і раніше. Але у будь-якому разі ескалація між США і нашими ворогами була б нам зараз на руку. Деескалація (між нами та РФ) через ескалацію (між ними й США).

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
космос
зброя
Технології
США
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