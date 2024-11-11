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OPINION

Путін послухав Трампа і підняв ракетоносії

Вікторія Сюмар
11 листопада, 2024 понедiлок
10:01
Погляд блог Вікторія Сюмар

Трамп телефоном попросив Путіна "не загострювати". Той у відповідь підіймає у повітря літаки, які летять до пускових рубежів, але розвертаються і летять назад без пусків

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У перекладі на мову політики це означає: я планував, міг розбити їм енергетику, бо 2,5 місяці накопичував ракети, але не став, бо почув прохання.

Це однозначний сигнал Путіна Трампу — я хочу продовження розмови. Без України про Україну. Але не лише. Про новий розподіл світу.

Все, що робив Путін всі ці останні роки, було спрямоване на те, аби сидіти за столом переговорів світових лідерів і мати вплив там на ухвалення рішень. Шанс досягнути цього в нього зʼявляється у вигляді невеликого віконця після перемоги Трампа. 

Демократи з ним навряд чи б зустрічалися. А Трамп буде. 

Проте, далі починаються нюанси. У Путіна все добре на полі бою, його війська просуваються вперед, а заряджене пропагандою суспільство чекає "параду перемоги".

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Проте основне — це його вже чинні домовленості з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Він вже переорієнтував свою економіку і ВПК на ці країни.  І як deal не буде спільним, (а він таким бути не може хоча б стосовно Ірану і Кореї), то Путін кине своїх партнерів.

І ось тут вступає логіка авторитарного світу. Бо Трамп — це лише на наступні чотири роки, а от Сі таких обмежень не має.

Хоч в 72 роки — наступні чотири роки також мають значення… І їх хочеться провести без санкцій і кримінального переслідування. І без колапсу  економіки. Тим паче, що опції перенести deal (а Трамп цілком людина угоди), на наступну розмову, не вийде. 

Тут можна далі прогнозувати, що зробить Трамп у разі зриву угоди, "не закінчивши всі війни"…  Але і Путін, і Сі розуміють, що він навряд чи піде на глобальну ескалацію. А відтак за зрив угоди їм нічого не буде. Хіба що більший ізоляціонізм Америки, що цілком відповідає їхнім планам…

Тому попереду надважливе вузьке вікно можливостей у кілька місяців. Очевидно одне: для українського фронту вони будуть дуже важкими.

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
ракетний удар
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
блекаут
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