Днями офіційно оголошено про те, що Данія закупить для ЗСУ зброю українського виробництва на суму у 28,5 мільйонів євро.

Наче сам об‘єм закупівлі не дуже великий! Але це прецедент, про необхідність якого дуже багато говорили в політичних кулуарах. Особливо на тлі обмеженої успішності ЄС в пошуках зброї та боєприпасів у третіх країнах!

Індустріальна база нашого ВПК здатна як мінімум до 50% збільшення виробництва. Для того, щоб української зброї в наших героїв було більше, не вистачає грошей бюджету.

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Якщо країни ЄС спроможуться залучити механізм прямого фінансування контрактів Міноборони та інших державних замовників з українськими зброярами, це буде революційним рішенням. Бо не тільки збільшить кількість зброї та боєприпасів на фронті, але й сприятиме економічній стабільності нашої держави через збільшення податків і робочих місць!

Сподіваюся, що цей прецедент буде використаний дружніми країнами й перетворений на механізм зміцнення нашої обороноздатності!

Ми в National Association of Ukrainian Defense Industries принаймні будемо доводити необхідність цього на кожному майданчику.

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Про автора. Сергій Висоцький, журналіст, колишній народний депутат України.

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