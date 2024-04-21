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Головна Погляд Революційний крок. Данія профінансує виробництво української зброї
OPINION

Революційний крок. Данія профінансує виробництво української зброї

Сергій Висоцький
21 квітня, 2024 неділя
14:05
Погляд Сергій Висоцький

За мішурою ви пропустили справді безпрецедентно важливу новину

Днями офіційно оголошено про те, що Данія закупить для ЗСУ зброю українського виробництва на суму у 28,5 мільйонів євро.

Наче сам об‘єм закупівлі не дуже великий! Але це прецедент, про необхідність якого дуже багато говорили в політичних кулуарах. Особливо на тлі обмеженої успішності ЄС в пошуках зброї та боєприпасів у третіх країнах!

Індустріальна база нашого ВПК здатна як мінімум до 50% збільшення виробництва. Для того, щоб української зброї в наших героїв було більше, не вистачає грошей бюджету.

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Якщо країни ЄС спроможуться залучити механізм прямого фінансування контрактів Міноборони та інших державних замовників з українськими зброярами, це буде революційним рішенням. Бо не тільки збільшить кількість зброї та боєприпасів на фронті, але й сприятиме економічній стабільності нашої держави через збільшення податків і робочих місць!

Сподіваюся, що цей прецедент буде використаний дружніми країнами й перетворений на механізм зміцнення нашої обороноздатності!

Ми в National Association of Ukrainian Defense Industries принаймні будемо доводити необхідність цього на кожному майданчику.

Джерело

Про автора. Сергій Висоцький, журналіст, колишній народний депутат України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
Європа
Міністерство оборони
Данія
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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