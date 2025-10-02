Ринок електроенергії: як не потрібно торгувати
У наших ЗМІ увесь серпень стояв галас про високі ціни на ринку е/е, але коли вони знизилися у вересні, вже чутно крики невдоволення, що ціна на ринку на добу наперед) занизька й там орудують "вороги народу"
Розберімось.
Деякі трейдери на ринку електроенергії у своїх контрактах на вересень не змогли спрогнозувати те, що було абсолютно прогнозованим й тільки за половину вересня втратили майже 1 мільярд гривень.
Чомусь у деяких гравців виникла ідея, що після підняття НКРЕКП у серпні граничних цін, ринкові ціни РДН (ринок на добу наперед, - ред.) будуть зростати, або як мінімум залишатимуться стабільними. Виходячи зі своїх припущень, низка трейдерів уклала контракти із НАЕК Енергоатом за ціною купівлі помітно меншою, ніж була у серпні.
Натомість не так сталося, як гадалося – й із початку вересня ціни на РДН почали різко знижуватися – на 30-40 відсотків.
Про профіцит е/е у вересні-жовтні я неодноразово повідомляв ЗМІ, й підвищення прайскепів не означає автоматичного зростання ціни РДН. То було очікувано, оскільки у цей період, з одного боку, завершується ремонтна компанія Енергоатому, спадає спека, що сприяє скороченню попиту, а з іншого – ще достатньо сонячних годин для СЕС. Отже, абсолютно очевидно, що трейдерам невдахам треба не шукати чорну кішку у темній кімнаті, а зробити розбір "польотів" власних прорахунків.
Читайте також: Щодо цін та ресурсів
Водночас хотів би звернути увагу на дві головні особливості ринку е/е України:
1. Висока конкуренція на ринку
В Україні 221 компанія має ліцензію на трейдинг електроенергією, 635 учасників активно працюють на платформах РДН/ВДР (внутрішньодобовий ринок, - ред.).
Для порівняння: на біржі HUPX (Угорщина) – 115 компаній, на TGE (Польща) – 61, хоча польський ринок більший за український. Це за умови, що на польському та угорському ринках працюють і міжнародні гравці (Alpiq, Axpo, EDF Trading та ін.).
Власне, за такої кількості учасників, як в Україні, жоден трейдер чи постачальник не можуть займати монопольне положення.
2. Домінівна роль державних компаній
У 2024 році частка "Енергоатому" в генерації – 54%, сумарно державних компаній – 73%.
У 2025 році ці показники залишаються на тому ж рівні (52% – "Енергоатом" за 8 міс)."Енергоатом" контролює понад 40% ресурсу на вільному ринку (поза ПСО для населення).
Аукціони "Енергоатому" на Українській Енергетичній Біржі є головним джерелом ресурсу та ціновим орієнтиром для всіх учасників ринку.
Про автора. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 48.17Продаж 48.82
- Актуальне
- Важливе