Розберімось.

Деякі трейдери на ринку електроенергії у своїх контрактах на вересень не змогли спрогнозувати те, що було абсолютно прогнозованим й тільки за половину вересня втратили майже 1 мільярд гривень.

Чомусь у деяких гравців виникла ідея, що після підняття НКРЕКП у серпні граничних цін, ринкові ціни РДН (ринок на добу наперед, - ред.) будуть зростати, або як мінімум залишатимуться стабільними. Виходячи зі своїх припущень, низка трейдерів уклала контракти із НАЕК Енергоатом за ціною купівлі помітно меншою, ніж була у серпні. Натомість не так сталося, як гадалося – й із початку вересня ціни на РДН почали різко знижуватися – на 30-40 відсотків.

Про профіцит е/е у вересні-жовтні я неодноразово повідомляв ЗМІ, й підвищення прайскепів не означає автоматичного зростання ціни РДН. То було очікувано, оскільки у цей період, з одного боку, завершується ремонтна компанія Енергоатому, спадає спека, що сприяє скороченню попиту, а з іншого – ще достатньо сонячних годин для СЕС. Отже, абсолютно очевидно, що трейдерам невдахам треба не шукати чорну кішку у темній кімнаті, а зробити розбір "польотів" власних прорахунків. Читайте також: Щодо цін та ресурсів Водночас хотів би звернути увагу на дві головні особливості ринку е/е України:

1. Висока конкуренція на ринку В Україні 221 компанія має ліцензію на трейдинг електроенергією, 635 учасників активно працюють на платформах РДН/ВДР (внутрішньодобовий ринок, - ред.). Для порівняння: на біржі HUPX (Угорщина) – 115 компаній, на TGE (Польща) – 61, хоча польський ринок більший за український. Це за умови, що на польському та угорському ринках працюють і міжнародні гравці (Alpiq, Axpo, EDF Trading та ін.). Власне, за такої кількості учасників, як в Україні, жоден трейдер чи постачальник не можуть займати монопольне положення.