Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Погляд Ринок електроенергії: як не потрібно торгувати
OPINION

Ринок електроенергії: як не потрібно торгувати

Володимир Омельченко
2 жовтня, 2025 четвер
16:00
Погляд

У наших ЗМІ увесь серпень стояв галас про високі ціни на ринку е/е, але коли вони знизилися у вересні, вже чутно крики невдоволення, що ціна на ринку на добу наперед) занизька й там орудують "вороги народу"

Зміст

Розберімось. 

Деякі трейдери на ринку електроенергії у своїх контрактах на вересень не змогли спрогнозувати те, що було абсолютно прогнозованим й тільки за половину вересня втратили майже 1 мільярд гривень.  

Чомусь у деяких гравців виникла ідея, що після підняття НКРЕКП у серпні граничних цін, ринкові ціни РДН (ринок на добу наперед, - ред.) будуть зростати, або як мінімум залишатимуться стабільними. Виходячи зі своїх припущень, низка трейдерів уклала контракти із НАЕК Енергоатом за ціною купівлі помітно меншою, ніж була у серпні. 

Натомість не так сталося, як гадалося – й із початку вересня ціни на РДН почали різко знижуватися – на 30-40 відсотків. 

Про профіцит е/е у вересні-жовтні я неодноразово повідомляв ЗМІ, й підвищення прайскепів не означає автоматичного зростання ціни РДН. То було очікувано, оскільки у цей період, з одного боку, завершується ремонтна компанія Енергоатому, спадає спека, що сприяє скороченню попиту, а з іншого – ще достатньо сонячних годин для СЕС.  Отже, абсолютно очевидно, що трейдерам невдахам треба не шукати чорну кішку у темній кімнаті, а зробити розбір "польотів" власних прорахунків.  

Читайте також: Щодо цін та ресурсів

Водночас хотів би звернути увагу на дві головні особливості ринку е/е України

1. Висока конкуренція на ринку

В Україні 221 компанія має ліцензію на трейдинг електроенергією, 635 учасників активно працюють на платформах РДН/ВДР (внутрішньодобовий ринок, - ред.).

Для порівняння: на біржі HUPX (Угорщина) – 115 компаній, на TGE (Польща) – 61, хоча польський ринок більший за український. Це за умови, що на польському та угорському ринках працюють і міжнародні гравці (Alpiq, Axpo, EDF Trading та ін.). 

Власне, за такої кількості учасників, як в Україні, жоден трейдер чи постачальник не можуть займати монопольне положення.

2. Домінівна роль державних компаній

У 2024 році частка "Енергоатому" в генерації – 54%, сумарно державних компаній – 73%.

У 2025 році ці показники залишаються на тому ж рівні (52% – "Енергоатом" за 8 міс)."Енергоатом" контролює понад 40% ресурсу на вільному ринку (поза ПСО для населення).

Аукціони "Енергоатому" на Українській Енергетичній Біржі є головним джерелом ресурсу та ціновим орієнтиром для всіх учасників ринку.

Джерело

Про автора. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Економіка
Україна
Енергетика
