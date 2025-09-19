Ресурси

Схвильованість з’явилась в результаті мого допису щодо можливих санкцій стосовно румунського порту Констанца, який є важливим джерелом постачання дизпального.

Тим часом є й позитивний ефект. Почалися активні консультації, залучені представники уряду, державних органів й компаній, провідні учасники ринку пального. Задача – викинути з ринку токсичні ресурси і при цьому не зашкодити забезпеченню ринка. (Щоб не вийшло як у окупантів в прислів’ї про ліс і тріску).

З Констанцею не все так просто: понад 75% пального, яке звідки надходить в Україну, має турецьке (34%) та індійське походження (42%). З Індією розібрались, її постачання, скажімо так, наші митники не вітатимуть. Аналогічно мала б піти в бан і Туреччина. Але там (як у нас всюди) є нюанси. Процес йде.

У будь-якому разі, постачання триватиме, про повний бан не йдеться. Також у жовтні споживання має піти на спад.

А тим часом Breaking news! США закликали ЄС блокувати імпорт нафтопродуктів з Індії та Туреччини, вироблених із російської сировини, щоб перейти на американську нафту та ЗПГ.

Тому ми рухаємось навіть з випередженням, як то і має бути.

За останніми даними, румунські товариші вчорашній емоційний сигнал теж отримали, зрозуміли, погодились. А іншого виходу немає, бо війна в Україні подарувала терміналу у Констанці другу молодість і втрачати годівницю ніхто не хоче. Питання в тому, чи державний порт превентивно виправить ситуацію, чи її будемо виправляти ми. З іншого боку, 21 січня набуває чинності 19 пакета санкцій, за яким від Індії та Туреччини все рівно доведеться відмовитись, то може треба вже готуватись?

Ціни

Ніяких підстав прогнозувати сьогодні підвищення цін немає. Світовий ринок стабільний вже довгий час і негативних очікувань мені чути не доводилось.

Заміна джерел постачання після бану індійського пального може позначитись на ціні. Очікування коливаються в межах $5-15/т, бо «прикурити» на попиті захочуть і виробники, і морські перевізники. (За трейдерськими мірками це космічні гроші, бо кістьми лягають за кожен цент, адже весь заробіток $2-3/т). Але для споживчого ринку ті $5-15/т – це 20-60 коп./л. Впевнений, що навіть якщо все піде по верхній межі, на колонках ніхто смикати ціни не буде.

Насправді професійні кола більше турбує не ціна, а питання прийдешньої зими, точніше – наявності зимових марок пального. Індійський дизель гарно тримає мороз, а пальне з турецьких та середземноморських НПЗ часто замерзає вже за 5 градусів морозу. Думають.

Отже, апокаліпсис, який я начебто напрогнозував в деяких ЗМІ, скасовується.

