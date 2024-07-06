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OPINION

Роки на відновлення? Все значно простіше

Павло Вернівський
6 липня, 2024 субота
18:00
Погляд Павло Вернівський

Знаєте, чому вам кажуть, що на відновлення енергетичного об'єкта треба 2-3-4 роки?

Зміст

Бо хтось на підставі свого досвіду в минулому запамʼятав, що це займало саме стільки часу. І ці люди автоматично екстраполюють цей досвід на сьогодні.

Єдиний нюанс полягає тільки в тому, що в такі моменти чогось майже ніхто не ставить питання: а чи працював цей проєкт ефективно? Чи були якісь затримки в процесі? Чи були якісь перепони, які не залежали від виконавців проєкту?

І найголовніше: чи можна було всі ці затримки та перепони усунути, щоб прискорити виконання проєкту? Ніхто не думав над цим? Чи всі автоматично прийняли той факт, що є багато років і крапка?

А щоб комусь не здавалось, що я зараз теоретизую, то як доказ наведу один практичний кейс. Цей кейс на своєму сайті описала одна інжинірингова компанія, яка якраз встановлювала енергетичне обладнання.

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Компанії необхідно було терміново замінити парову турбіну на електростанції. Стандартний період заміни для парової турбіни такої конструкції тоді становив приблизно два роки.

Але оскільки електростанція була важливим об’єктом для виробництва електроенергії в країні, то компанію попросили виконати ці роботи не за два роки, а за рік!!!

Як вони вирішували ці виклики?

В першу чергу, була досягнена домовленість з Mitsubishi Power прискорити час виробництва турбіни. Потім була організована логістика: понад 300 тонн обладнання доставили з заводу чартерними літаками п’ятьма ретельно скоординованими рейсами. А далі ці координовані постачання дозволили компанії оптимізувати доставлення обладнання та деталей таким чином, щоб вони приходили в той момент коли вони були необхідні. І таким чином зменшили кількість затримок та простоїв.

А це своєю чергою дозволило компанії виконати проєкт із заміни обладнання не за 12 міс, а за 11. 

І тому мені дивно, чому у нас навіть не думають, як покращити власну ефективність. А замість того розповідають про роки необхідні для відновлення.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
відбудова України
Енергетика
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