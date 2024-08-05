Що необхідність жити у постійній напрузі вимиває ті риси українського суспільства, які характерні для нього — риси горизонтальної солідарності.

Я б дуже хотів, щоб ми усвідомлювали цю загрозу теж, і щоб внутрішньо цьому опиралися, і не давали цьому монстру прорости крізь себе.

"Внутрішня-Росія" - це:

ставлення до людей як до обʼєктів, речей, "бидла" і т.д.;

ставлення до людей тільки як до засобів — і ніколи як до цілі (Кантова формула актуальна);

презирство до інших;

дія на інших через насильство (фізичне чи психологічне), а не через переконання;

тлумачення влади як ресурсу для задоволення власних потреб, а не як до відповідальності для спільного блага;

порушення кордонів — політичних, психологічних, акустичних, будь-яких інших;

нерозуміння, де закінчується приватне і починається спільне — і навпаки;

хамство, приниження;

неповага до людської гідності — як права не бути приниженим;

тлумачення прав як того, що йде від корисності і влади ("він/вона має право, бо..."), а не як базової точки суспільних відносин, з якої все починається.

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Можливо, це те, в що нас Росія хоче перетворити цією війною. Бо ж це її природний клімат. Ми маємо не дати їй цього зробити.

Бо йде не лише окупація територій. Росія завжди працювала через окупацію душ і мізків.

Дуже важливо, щоб не давали собі скочуватися в це. Не знаю, як ви, а я зараз гостро відчуваю цю небезпеку.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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