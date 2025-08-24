"Я ж червону доріжку йому, а він...". Бо ж відчує, що Путін його знову кинув. Будуть знову погрози санкціями, а може й справжні санкції. Потім знову будуть намагатися дружити. Знову червоні доріжки. Потім знову стануть ворогами. Потім знову, "це ж уже було".

Це гойдалки, зовнішні хвилі — урагани, а потім штилі — і нам треба навчитися виробити в собі імунітет до них. Точка рівноваги в нас самих. Ні Трамп, ні Путін не можуть розгойдати наш човен.

А от ми самі можемо.

Росія ніколи нас не перемагала. Ми перемагали себе самі. Точніше, по-іншому: наша наївність, наша фрагментованість, наші внутрішні війни всіх проти всіх відкривали браму для Росії — а далі вона вже знищувала нас своєю звичною безжальною жорстокістю.

Біда нашої історії полягала в тому, що ми постійно переміщали центр нашої долі за свої межі. Або самовільно, або нас змушували це робити.