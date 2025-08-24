Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Росія ніколи нас не перемагала. Ми перемагали себе самі
OPINION

Росія ніколи нас не перемагала. Ми перемагали себе самі

Володимир Єрмоленко
24 серпня, 2025 неділя
20:02
Погляд

Трамп скоро зненавидить Путіна за червону доріжку

Зміст

"Я ж червону доріжку йому, а він...". Бо ж відчує, що Путін його знову кинув. Будуть знову погрози санкціями, а може й справжні санкції. Потім знову будуть намагатися дружити. Знову червоні доріжки. Потім знову стануть ворогами. Потім знову, "це ж уже було". 

Це гойдалки, зовнішні хвилі — урагани, а потім штилі — і нам треба навчитися виробити в собі імунітет до них. Точка рівноваги в нас самих. Ні Трамп, ні Путін не можуть розгойдати наш човен. 

А от ми самі можемо.

Читайте також: Успішна Україна тепер в інтересах Європи

Росія ніколи нас не перемагала. Ми перемагали себе самі. Точніше, по-іншому: наша наївність, наша фрагментованість, наші внутрішні війни всіх проти всіх відкривали браму для Росії — а далі вона вже знищувала нас своєю звичною безжальною жорстокістю.

Біда нашої історії полягала в тому, що ми постійно переміщали центр нашої долі за свої межі. Або самовільно, або нас змушували це робити. 

Прийшов час цей центр плекати в самих себе.

Джерело

Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

21:05
Ексклюзив
Євген Нищук
Ми будемо брати сучасних авторів, - Нищук про репертуар театру Франка
20:56
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
20:45
Ексклюзив
Олександр Зінченко
Було три третини зі своєю мотивацією, - історик Зінченко про всеукраїнський референдум 1 грудня
20:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Коли 23 серпня я чув, що комуністична партія гратиме стабілізуючу роль, я сидів і сміявся, - Портников
20:05
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Повернення до кордонів 1991 року - нереалістичне завдання на сьогодні, - офіцер ЗСУ Матяш
19:55
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Лавров: якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він має бути готовим виконувати наші вимоги
19:41
Ексклюзив
ядерна зброя
Майбутнє режиму нерозповсюдження ядерної зброї - все більше під питанням, - аналітик Бєлєсков
19:33
Ексклюзив
Андрій Ковальов
"Їм треба запропонувати нову юрисдикцію": релігієзнавець Ковальов про вірян УПЦ МП
19:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников розповів, як викреслював слово "Республіка" з Акту про проголошення незалежності України
18:59
Вадим Пристайко
Ексголова МЗС Пристайко про передачу РФ усього Донбасу: "Україні доведеться це проковтнути, а потім ми побачимо"
18:40
Інтерв’ю
Олег Рибачук
Потрібно, щоб в Європі з’явилося відчуття, що якщо зараз маніакального Путіна не зупинити, він буде іти далі, - Рибачук
18:39
Партнерський матеріал
Засновник Meest Group Ростислав Кісіль
"Соціальна відповідальність усіх бізнесів": як Meest Group продовжує розвиватися попри війну та наближає перемогу
18:30
Ексклюзив
Євген Нищук
Все має мати сенс, - Нищук про пропозицію втрете стати міністром культури
18:07
Ексклюзив
Трамп на даху
Ідеологія MAGA - це надовго, трампізм залишиться після Трампа, - журналіст Хотин
18:00
Інтерв’ю
Вони йшли вбивати СРСР: як українська незалежність застала КДБ зненацька. Розмова Портникова і Зінченка
18:00
OPINION
Ми в центрі перетину геополітичних схем і сценаріїв
17:50
Ексклюзив
Віталій Портников
Мета силовиків полягала в тому, щоб створити новий режим без КПРС і без Горбачова, - Портников
17:40
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з бійцями 155-ої бригади імені Анни Київської на Покровському напрямку
Сирський: наші бійці контратакували і звільнили на Донеччині села Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку
17:15
Інтерв’ю
Джон Болтон
Ексрадник Трампа Болтон: Путіну вдалося знову повернути президента США під свій вплив
17:10
Ексклюзив
Євген Нищук
Нашою місією зараз є зцілювати певні рани і надихати, - керівник театру Франка Нищук
17:05
Ексклюзив
ЗСУ
Ніхто не готувався до такої війни, навіть Росія не була готова, - офіцер ЗСУ Матяш
16:52
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
Завдяки 68-му обміну полоненими до України повернулися 8 цивільних: серед них - журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, а також ексмер Херсона Володимир Миколаєнко, що не пішов на зраду України
16:13
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Наш Донецьк, наш Луганськ, наш Крим знову будуть разом з нами, - Зеленський на День Незалежності
16:01
OPINION
Що приховує "реформа" Офісу президента?
16:00
Інтерв’ю
Як масштабувався театр Франка під час війни і як дві Революції вплинули на протести сьогодення. Інтерв’ю з ексміністром культури Євгеном Нищуком
15:41
Центральний дитячий магазин на Луб'янській площі у Москві
У дитячому супермаркеті поруч зі штабквартирою ФСБ на Луб'янці у Москві стався вибух: подробиці
15:38
Партнерський матеріал
Національна мережа торгових центрів "Епіцентр" дарує 22 мільйони до свого 22-річчя
Національна мережа торгових центрів "Епіцентр" дарує 22 мільйони до свого 22-річчя. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
15:10
вибух, ракетна атака
Підрозділи ГУР та СБС уразили Сизранський нафтопереробний завод в Самарській області РФ
14:56
G7
Міністри закордонних справ країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності України
14:49
Олександр Лукашенко
Лукашенко в День Незалежності побажав українцям "мирного неба"
14:36
Black Cloud
Буря на Burning Man знищила українську інсталяцію Black Cloud
14:05
Ексклюзив
ВПС ЗСУ
Найліпша гарантія безпеки - це сильна потужна Україна, - президент Австрійського руху Пан-Європа Клоучек
14:05
Ексклюзив
Україна НАТО
Якби Європа та США не боялися, ця війна була б нами виграна, - офіцер ЗСУ Матяш
14:00
OPINION
Росіяни посилюють інформаційний тиск. Влада відмовчується
13:58
Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги"
13:48
персики
Росія не пропускає до себе фури з фруктами та будівельними матеріалами із Вірменії, - депутат
13:37
Інтерв’ю
Українська державність: чому вона сильніша за саму державу? Розмова з головою Інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим
13:35
Оновлено
Марк Карні
"Канада завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною": Карні взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності
13:02
Ексклюзив
Петро Андрющенко
На ТОТ Запорізької області залізниця стоїть майже тиждень і буде стояти ще довго, - Андрющенко
12:34
День Незалежності України
Світові лідери привітали народ України з Днем Незалежності
Більше новин
