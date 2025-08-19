Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Успішна Україна тепер в інтересах Європи
OPINION

Успішна Україна тепер в інтересах Європи

Сергій Фурса
19 серпня, 2025 вiвторок
18:00
Погляд

Путін, що йде по червоній доріжці, яку йому викочують американські солдати, то звісно безмежно гидотна картина. Але добре, що не тільки для нас, а й для американців

Зміст

І якщо це і ганьба для когось, то точно не для України. І важко на тлі такої картинки продавати, що ти став великим знову.

Але от що важливо для нас, так це те, як сильно зараз Європа підтримує Україну. І на рівні символів важливо. І в практичній площині, коли не дає Трампу тиснути на Україну так сильно, як йому би хотілось. 

Але передусім про символи. Про символізм. Бо дуже часто в Україні чуються голоси, що Україна нікому не потрібна. Що Європі треба наші люди й наші землі. Що вони заганяють нас у борги. Що насправді Україну ніколи не візьмуть в ЄС. І купу іншого лайна, що так радо поширюють російські та проросійські джерела. 

А правда в іншому. Правда у тому, що заради підтримки України абсолютно всі європейські лідери збираються разом. У серпні. У сезон відпусток. І три дні поспіль як мінімум присвячують виключно підтримці України. І безпрецедентною делегацією летять у Вашингтон. Бо, як відомо, гуртом і Трампа легше переконувати. Важко пригадати хоч один подібний приклад за останні десятки років.

Читайте також: Війна не нескінченна, але її сценарій пишеться в Україні

А це означає, що Україна, війна Росії проти України – дуже важливі для Європи. Для провідних країн Європи. І що ЄС і його лідери не виходять із позиції "та нехай ця війна закінчиться хоч якось, а там подумаємо". 

Так, звісно, вони виходять і з власних інтересів. Але в цьому ж і фішка. Що успішна Україна тепер в інтересах Європи. Не бідна провінція і буферна зона десь на східному кордоні заможної Європи. Зовсім ні. І так сильно вкладатися можна тільки в того, хто дійсно важливий для тебе. І це ще раз треба наголосити – коли керівники провідних країн Європи, найспішніших і найзаможніших країн світу, збираються разом і витрачають три дні для того, щоб підтримати Україну – це дуже важливо. Причому вони всі мають інтерес мати добрі стосунки із США. Але не бояться ризикувати роздратувати Трампа. Йдуть на цей ризик заради підтримки України. 

До речі, це також каже і про те, що європейські цінності – то не порожні слова. Вони дійсно існують. 

Читайте також: Принцип "нічого про Україну без України" має бути непорушним

Ми часто сміємось над Європою. Що дивно, коли бідний і хворий сміється над заможним і здоровим. Проте це факт. Часто кажемо, що на відміну від нас, Європа не готова. Не хоче. Забуваючи, що ми самі б на місці Європи так само проводжали б російські дрони лише поглядом, якби, наприклад, мали мир із Росією, а Путін вирішив напасти на Білорусь. Але зараз саме Європа є дорослим у кімнаті. І саме ЄС допомагає Україні триматись. І військова підтримка України, навіть на фоні відступництва США, цього року вже більша, ніж минулого.  І Європа готова допомагати й далі. І саме Європу зараз ненавидять російські пропагандисти, які починали цю війну із боротьби проти клятих англосаксів. І непомітно тепер кажуть, що Росія все життя дружила з американцями, а от ці європейці….

Зараз багато приводів для песимізму. І багато втоми. Але серед усього цього, на четвертому році війни ми бачимо картину підтримки України всіма провідними націями Європи. Лідери яких готові дзвонити в Київ і говорити залізним голосом, що реформи важливі, але так само поспішають на допомогу Україні при зовнішніх викликах. Захищаючи Україну як від зовнішньої агресії, так і від хронічних хвороб. І все це ми побачили протягом місяця. Що не може не радувати. Що не може не бути проявом того самого світла в кінці тунелю.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
політика
Європа
євроінтеграція
Війна з Росією
допомога Україні
переговори з РФ
зброя для України
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
Автор Ольга Бабишена
19 серпня, 2025 вiвторок
Питання територій ми залишимо між мною і Путіним, - Зеленський
долар євро валюта обмін
Автор Зіновія Воронович
18 серпня, 2025 понедiлок
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
19 серпня
18:32
Скотт Бессент, міністр фінансів США
"Це було схоже на запрошення некерованого сусіда додому та показ йому своєї зброї", - Бессент про саміт Трампа й Путіна на Алясці
18:27
Зеленський
Зеленський з Коштою обговорив підготовку нового пакета санкцій проти РФ
18:25
Ексклюзив
москва в руїнах
Російська Федерація не доживе до весни без допомоги Китаю, - політолог Бобиренко
18:25
Олександр Мережко
Нардеп Мережко пояснив, чому угода про припинення вогню не потребує згоди парламенту
17:58
Ексклюзив
Ярослав Юрчишин
Трансляції засідань Ради можуть повернутися вже з вересня, — нардеп Юрчишин
17:56
Оновлено
Зеленський, Путін, Трамп
Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, президент України відмовився, - ЗМІ
17:49
НАТО
Військові лідери НАТО завтра проведуть зустріч щодо України та подальших кроків, - Reuters
17:42
відновлення "Охматдиту"
У МОЗ розповіли, на якому етапі перебувають роботи з відновлення "Охматдиту"
17:17
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На війні проти України ліквідували брата депутата держдуми РФ від партії Путіна
17:02
Емманюель Макрон
Наступні 15 днів критично важливі для визначення гарантій безпеки України,— Макрон
16:43
війна з Росією
Від початку доби на фронті зафіксували 78 боїв: Сили оборони відбили 31 атаку на Покровському напрямку
16:26
Ізраїль, військові
Ізраїль до 22 серпня дасть відповідь на пропозицію перемир'я в Газі
16:26
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:04
OPINION
Будапештський меморандум ми вже проходили
15:48
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив, що не дзвонив Путіну в присутності лідерів ЄС, бо це "було б неповагою"
15:48
Дональд Трамп
Україна отримає багато землі, - Трамп
15:27
Партнерський матеріал
Food for Ukraine: 3,5 роки підтримки українців. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
15:21
нескорений Маріуполь
Бомбардування драмтеатру та авіаудар по пологовому в Маріуполі: генералу ЗС РФ оголосили про підозру
15:12
Еммануель Макрон
"Путін – це людожер": Макрон заявив, що Росія назавжди стала дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для Європи
14:58
За "Оскар" від Ірландії змагатиметься фільм "Санаторій", знятий в Україні
14:51
вибух, ракетна атака
СБУ знищила дронами два склади боєприпасів окупантів на Луганщині
14:18
РФ повернула в Україну 1000 тіл. Серед них полеглі військові з Донецького, Запорізького, Луганського й Курського напрямків
14:09
окупанти, оркі, російські солдати
"Унікальні предмети побуту й мистецтва": окупанти розграбували музеї Донеччини та Луганщини
14:00
OPINION
Зеленський — Трамп. Старт тривалих перемовин без будь-якого перемирʼя
13:55
Мстислав Чернов
Оскароносного українського режисера Мстислава Чернова помітили на зустрічі Зеленського і Трампа
13:38
Лавров у светрику "СССР"
"РФ не відмовляється від жодних форматів перемовин": Лавров про можливу зустріч Путіна з Зеленським
13:29
Оновлено
Нічна атака РФ: у Ніжині загинула людина, на Сумщині й Харківщині є постраждалі, у Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси
13:11
Лавров
"Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія": Лавров заявив, що метою Росії нібито не було захоплення територій
12:54
Заробив на фіктивних довідках 17 млн грн: у Києві ліквідували ухилянтську схему, організатором якої був адвокат
12:40
штучний інтелект
В Україні запрацювала перша державна послуга, де частину роботи виконує ШІ
12:36
"Грім серед ясного неба": у прокат вийде фільм про льотчика штурмової авіації Ростислава Лазаренка
12:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
Майстер-клас з дипломатії – "залицяння" до Трампа від Зеленського та європейських лідерів. Акценти світових ЗМІ 19 серпня
12:29
дощь, гроза, парасоля, негода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийдуть дощі
12:25
Сили оборони паралізували залізничне сполучення на ТОТ Запорізької області, - Андрющенко
12:23
Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у 32 злочинах, включаючи чотири випадки зґвалтувань
12:18
"Значний крок до завершення війни": Зеленський про перемовини у Вашингтоні
12:06
OPINION
Гріш ціна таким "гарантіям"
12:01
ЄС США
Гарантії безпеки будуть зосереджені на посиленні військових можливостей України без будь-яких обмежень, - Bloomberg
11:55
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіянам потрібна Донеччина, щоб показати перемогу, коли зрівняються тривалість війни в Україні й так званої великої вітчизняної, - Ступак
11:51
"Розмовляєте своєю огидною мовою": у футболіста збірної України Маліновського виник конфлікт з п'яними росіянами в Італії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV