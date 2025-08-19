І якщо це і ганьба для когось, то точно не для України. І важко на тлі такої картинки продавати, що ти став великим знову.

Але от що важливо для нас, так це те, як сильно зараз Європа підтримує Україну. І на рівні символів важливо. І в практичній площині, коли не дає Трампу тиснути на Україну так сильно, як йому би хотілось.

Але передусім про символи. Про символізм. Бо дуже часто в Україні чуються голоси, що Україна нікому не потрібна. Що Європі треба наші люди й наші землі. Що вони заганяють нас у борги. Що насправді Україну ніколи не візьмуть в ЄС. І купу іншого лайна, що так радо поширюють російські та проросійські джерела.

А правда в іншому. Правда у тому, що заради підтримки України абсолютно всі європейські лідери збираються разом. У серпні. У сезон відпусток. І три дні поспіль як мінімум присвячують виключно підтримці України. І безпрецедентною делегацією летять у Вашингтон. Бо, як відомо, гуртом і Трампа легше переконувати. Важко пригадати хоч один подібний приклад за останні десятки років. Читайте також: Війна не нескінченна, але її сценарій пишеться в Україні

А це означає, що Україна, війна Росії проти України – дуже важливі для Європи. Для провідних країн Європи. І що ЄС і його лідери не виходять із позиції "та нехай ця війна закінчиться хоч якось, а там подумаємо".

Так, звісно, вони виходять і з власних інтересів. Але в цьому ж і фішка. Що успішна Україна тепер в інтересах Європи. Не бідна провінція і буферна зона десь на східному кордоні заможної Європи. Зовсім ні. І так сильно вкладатися можна тільки в того, хто дійсно важливий для тебе. І це ще раз треба наголосити – коли керівники провідних країн Європи, найспішніших і найзаможніших країн світу, збираються разом і витрачають три дні для того, щоб підтримати Україну – це дуже важливо. Причому вони всі мають інтерес мати добрі стосунки із США. Але не бояться ризикувати роздратувати Трампа. Йдуть на цей ризик заради підтримки України.

До речі, це також каже і про те, що європейські цінності – то не порожні слова. Вони дійсно існують. Читайте також: Принцип "нічого про Україну без України" має бути непорушним

Ми часто сміємось над Європою. Що дивно, коли бідний і хворий сміється над заможним і здоровим. Проте це факт. Часто кажемо, що на відміну від нас, Європа не готова. Не хоче. Забуваючи, що ми самі б на місці Європи так само проводжали б російські дрони лише поглядом, якби, наприклад, мали мир із Росією, а Путін вирішив напасти на Білорусь. Але зараз саме Європа є дорослим у кімнаті. І саме ЄС допомагає Україні триматись. І військова підтримка України, навіть на фоні відступництва США, цього року вже більша, ніж минулого. І Європа готова допомагати й далі. І саме Європу зараз ненавидять російські пропагандисти, які починали цю війну із боротьби проти клятих англосаксів. І непомітно тепер кажуть, що Росія все життя дружила з американцями, а от ці європейці….