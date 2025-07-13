Ми дивимось як вони поводяться з нашими полоненими, але зі своїми солдатами вони поводяться не сильно краще.

Вже ні для кого не секрет їх "обнулєнія" своїх просто так або утилізація поранених виряджанням на штурм. Але тут от починають з'являтись подробиці сумнозвісної операції "Труба", яку російська пропаганда нашвидкуруч перетворила на міф про героїчних "панфіловців".

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Велика частина тих солдатів, яких, я просто упевнений, брехнею і силою загнали в ту трубу, отруїлась одразу там всередині, ще частина у паніці вчинила суїцид, а решта спалили собі легені й тепер довмирують у лікарнях. Це, звісно, не калібр Чорнобиля, але його дух і методи - 100%. Не сказати правду і просто тілами людей розв'язувати проблеми.

Не те щоб мені було шкода російських солдатів — звісно, ні. Але це все я до того, що часом навіть не треба мріяти про помсту — ворожа нам країна чудово справляється із цим сама.

*Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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