Невмотивовані, безапеляційні нападки, які тільки заважають реальній роботі.

А реальною роботою зараз є операція в Курський області. Вона не тільки продемонструвала управлінську нікчемність військово-політичного керівництва РФ та особисто Путіна, але і викрила ряд непроаналізованих питань по всій РФ.

Наприклад, абсолютну інертність населення. Росіяни готові підтримати будь-який прапор, аби жилося краще, була б гуманітарка та гуманне ставлення.

Якби Україна хотіла приєднати низку російських областей до себе через референдум, то певен, що явка була б більше 50%.

Як і з рейдом Пригожина, ніхто не хоче захищати Кремль та Путіна.

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Однозначно, операція продемонструвала, що РФ не контролює свої кордони, зокрема на сході, а тепер і на північному заході. Ходи не хочу. Як би фіни вирішили відібрати Карелію, то найбільшою проблемою стали б комарі та гнус.

Якщо новим Силам оборони Курщини вдасться закріпитися на панівних висотах, зокрема в колишній столиці Радянської України Суджі, то їх не викурити звідти місяцями, а може й роками.

Командування ЗСУ продемонструвало Герасимову та Путіну, як потрібно вибудовувати буферну зону — швидко та ефективно.

Тим більше недоречно звучать окремі огульні відгуки від конкретних народних обранців, які тільки заважають ЗСУ робити роботу.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник Благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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