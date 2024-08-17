Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Час ділити Росію на окупаційні зони
OPINION

Час ділити Росію на окупаційні зони

Віктор Пушкар
17 серпня, 2024 субота
12:08
Погляд Віктор Пушкар

Як собі панство думає, хто перший скористається моментом, коли у московитів основні сили зв'язані вторгненням в Україну, і заодно відбиванням атаки в Курській області?*

Зміст

Адже — "кто раньше встал, того и сапоги".

Вільна асоціація — полювання на ведмедя. Доки ведмідь зайнятий тим, що відбувається спереду, також дещо відбувається у нього позаду.

Московити забирають військо із Кенігсберга, то Кенігсберг повертається в рідну ганзейську гавань. Заодно Новгород відновлює Республіку і вічеву демократію. Інгрія вирішує, що годі годувати Москву. Хай розберуться, хто в них європейська столиця, а хто азійська, якій Європа без потреби. Як, власне, і вона Європі...

Читайте також: Курський прорив: у пошуках сенсу

Звісно ж, у нас нема ресурсу, щоб окупувати Московію разом із залежними територіями. Не ті пропорції. Арифметика, тобто відстані та кількість населення, очевидно, працює проти нас. Але є також просунута математика.

На часі думати, як і з ким поділити "нєдєлімую" на окупаційні зони. Нам знов таки не треба (всьо).

Вони від 2022 року розповідають, що воюють із НАТО? Хай так і буде. НАТО забезпечить стабільність і мирний транзит влади.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Війна з Росією
НАТО
Перемога України
Читайте також:
Христина Соловій
Автор Дар'я Тарасова
16 серпня, 2024 п'ятниця
Христина Соловій випустила нову лемківську пісню "Кучерики"
Курська область. Зруйнований міст, Сейм
Автор Влад Дідусь
16 серпня, 2024 п'ятниця
На Курщині зруйновано міст через річку Сейм. В оточення могли потрапити сотні російських військових
Курськ
Автор Марія Науменко
17 серпня, 2024 субота
У МЗС РФ викликали посла Італії через журналістів, які висвітлили наступ ЗСУ на Курщині. Міжнародні організації відреагували
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.96
    Продаж 45.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
17 серпня
12:42
Українські хакери атакували розробника ядерної зброї у Челябінськ-70: отримано документацію, заблоковано інтернет
12:37
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Як політичні партії зловживають з фінансуванням: розповідає аналітикиня руху "Чесно" Максимова
12:22
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ з артилерії обстріляла Дружбу на Сумщині: постраждала 8-річна дитина
11:50
На фото Борис Джонсон
"Путін не міг такого уявити": Борис Джонсон закликав союзників дозволити ЗСУ бити далекобійними ракетами по території РФ
11:13
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
"Там максимальна кількість людей, яка має тримати оборону": майор запасу НГУ Гетьман про Покровський напрямок
11:06
Енергосистема, електроенергія, обстріли
На одному з енергетичних об'єктів Київщини знайшли тіло слюсаря, - Міненерго
11:06
Ексклюзив
окупант
"Пригальмували піхотні атаки": речник "Легіону Свободи" Денисов про ситуацію на Запорізькому напрямку
10:59
Путін
З усіх "дружніх" країн Росії лише Сирія засудила бойові дії у Курській області
10:57
переговори України з Росією
Операція у Курській області зірвала таємні переговори з РФ щодо часткового припинення вогню, - WP
10:44
Ексклюзив
У Покровську досі залишаються 46 тис. жителів, - начальник МВА
10:15
Ексклюзив
Маріуполь
"Стали не такі бадьорі": журналіст Осиченко про зміну настроїв жителів Маріуполя, які підтримували РФ
10:14
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 132 боєзіткнення: де росіяни атакують найактивніше
10:04
Дональд Трамп
"Повернулося бумерангом": Трамп зіткнувся з жартами про свій вік
10:01
OPINION
Борислав Береза
Чи потрібна Україні ратифікація Римського статуту?
09:47
Туреччина
У турецькому парламенті сталася бійка під час дебатів щодо ув'язненого опозиціонера
09:38
Огляд
Любов і ненависть в Англії, самогубства у Львові, люди на Олімпі - 5 книг про те, як вчинки змінюють епоху
09:34
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вночі і зранку атакувала Україну "шахедами" і ракетами: у Сумах є влучання та постраждалі
09:24
хусити
Військові США знищили наземну станцію та морський дрон хуситів у Червоному морі
09:12
спека
Американські вчені назвали цьогорічний липень найспекотнішим за останні 175 років
08:42
ппо
РФ вночі атакувала Україну "Іскандером" та дронами: сили ППО збили 14 БПЛА
08:29
Козача Лопань
Армія РФ вночі вдарила по Козачій Лопані на Харківщині: загинула жінка
08:16
Оновлено
"Буян-М"
РФ утримує у Чорному морі один ракетоносій із загальним залпом до 4 "калібрів"
08:12
Курська область
ЗСУ контролюють село Борки Курської області, - DeepState
08:06
OPINION
Віктор Каспрук
Курська кампанія здатна змінити війну
07:59
втрати окупантів
Сили оборони за добу знешкодили 58 артсистем, 5 танків і понад 1200 російських військових
07:29
міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес
Україна може сама вирішувати, як використовувати надану Мадридом зброю, - міноборони Іспанії
06:56
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані: повідомлять про загиблих
06:31
російська армія, мобілізація
Окупанти на Донеччині поповнюють втрати військових алкоголіками і порушниками дисципліни, - партизани
06:17
Джо Байден
Байден застеріг країни Близького Сходу від зриву угоди щодо припинення вогню в Газі
04:42
релейна шафа
На Одещині затримали трьох підлітків за підозрою у підпалі релейних шаф Укрзалізниці на замовлення РФ
03:56
Хорватія
У Хорватії 2025 року відновлять призов до армії
03:26
Німеччина, військова форма
Загроза диверсії на авіабазі НАТО в Німеччині: тести показали, що вода не була забруднена
02:37
Україна Японія
Японія передасть ДСНС техніку для розмінування, замовлену в українських підприємств
01:58
нові посли Мексики, Італії, Словаччини, Нідерландів, Індії та Бельгії
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн
01:30
Оновлено
Сергій Горбачов
Уряд звільнив з посади освітнього омбудсмена Горбачова
00:58
Нігерія
У Нігерії бойовики викрали щонайменше 20 студентів-медиків
00:31
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
Це нагадує Росії про "елемент самознищення": міністр оборони Латвії про події в Курській області
00:30
Оновлено
Курськ
У МЗС РФ викликали посла Італії через журналістів, які висвітлили наступ ЗСУ на Курщині. Міжнародні організації відреагували
00:15
Рада Україна – НАТО
"Операція в Курській області спланована за участі натовців": фейки та маніпуляції російських ЗМІ за 16 серпня
2024, п'ятниця
16 серпня
23:59
Джошуа Зіркзе, Манчестер Юнайтед, АПЛ
МЮ завдяки голу на останніх хвилинах переміг "Фулгем" у матчі-відкритті сезону АПЛ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV