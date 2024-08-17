Адже — "кто раньше встал, того и сапоги".

Вільна асоціація — полювання на ведмедя. Доки ведмідь зайнятий тим, що відбувається спереду, також дещо відбувається у нього позаду.

Московити забирають військо із Кенігсберга, то Кенігсберг повертається в рідну ганзейську гавань. Заодно Новгород відновлює Республіку і вічеву демократію. Інгрія вирішує, що годі годувати Москву. Хай розберуться, хто в них європейська столиця, а хто азійська, якій Європа без потреби. Як, власне, і вона Європі...

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Звісно ж, у нас нема ресурсу, щоб окупувати Московію разом із залежними територіями. Не ті пропорції. Арифметика, тобто відстані та кількість населення, очевидно, працює проти нас. Але є також просунута математика.

На часі думати, як і з ким поділити "нєдєлімую" на окупаційні зони. Нам знов таки не треба (всьо).

Вони від 2022 року розповідають, що воюють із НАТО? Хай так і буде. НАТО забезпечить стабільність і мирний транзит влади.

* Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог

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