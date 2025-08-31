Росіяни ненавиділи Парубія як "ікону Майдану"
Убивство Андрія Парубія – чіткий сигнал про можливі негативні сценарії політичного майбутнього України
Хтось впливовий починає активно форматувати політичне поле нашої держави під розвиток своїх перспективних (скажімо так, "післявоєнних", а насправді міжвоєнних) проєктів. Ймовірно, це росіяни або їхні тутешні міньйони, котрі, як відомо, у політиці мислять і діють вкрай директно, шаблонно та "по-російськи".
Мислять, зокрема, "політичними іконами". Для них політик Парубій й далі залишився у топсписку ненависних їм "ікон Майдану". Залишився символічною фішкою, що її конче треба прибрати з поля перспективної політичної презентації. \
Варто нагадати, що Парубій (як і вбита минулого літа Ірина Фаріон) займав непримиренну позицію щодо різних "квазіправославних" політфантомів московського виробництва.
А ці фантоми, іноді добре замасковані, солодко-благі та помальовані у патріотичні кольори, вже починають вештатися соціальними мережами.
Якщо це не росіяни, то тут виникає широке поле для конспірології. Зокрема щодо прогнозованої "зміни поколінь" на правому та радикально-правому флангах українського політикуму. Тут згадується вбивство Фаріон, виконане менш "технологічно", проте, все одно, у схожій аматорській естетиці.
Не забуваймо, що Парубій виступав як доволі авторитетний та практично не скомпрометований "центруючий та стримуючий" у середовищі "фігур радикальної пропозиції".
Хай там як, але маємо тривожний сигнал про те, що встановлена на паузу війна спроможна мутувати й переповзати на свіжі топоси.
Про автора. Володимир Єшкілєв, український письменник, філософ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
