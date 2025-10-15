Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Російська глибинка: може бути погано, але має бути тихо
OPINION

Російська глибинка: може бути погано, але має бути тихо

Олексій Копитько
15 жовтня, 2025 середа
12:00
Погляд

Гарних новин з фронту мало, скрізь важко. Враховуючи, що найконтрастніші новини підсвідомо витягуються з ЗМІ та соціальних мереж. В тому числі — про проблеми у РФ, які відтак пов'язуються у ланцюжки ознак неминучого розвалу Росії

Зміст

Факти такі: проблеми в Росії є і наростають, однак це виглядає дещо інакше. А паливна криза працює не тільки в економічній площині.

Основні дисбаланси — між регіонами.

Москва почувається чудово, її доходи зростають. Міська влада переймається, куди витрачати гроші. Але решта Росії, за винятком, можливо, Петербурга та кількох інших місць, занурюються у темряву.

За три квартали 2025 року обласні бюджети виконуються з дефіцитом 725 млрд рублів. Рік тому — з профіцитом 472 мільярди.

Поточний дефіцит бюджету у 68 регіонах (80%). Доходи від податку на прибуток фізичних осіб (з виплат найманцям) зросли, просіли — від податку на прибуток.

Згрубша, тактика російського уряду зводиться до балансування ситуації в нижній точці, управління очікуваннями та контролю за емоційним станом підданих.

Росіяни повинні навчитися менше їсти, менше отримувати різноманітних пільг, платити більше податків, загалом затягувати всі ремені з почуттям глибокого задоволення.

Про зростання ПДВ в Росії вже писали. Паралельно триває процес скасування податкових концесій на обласному рівні. Москва вимагає максимальних ставок місцевих податків. Навантаження перекладає на суб'єкти федерації, малий та середній бізнес.

Читайте також: Російська пропаганда: гігієнічні процедури самодостатні

З іншого боку, Кремль (переважно його фінансовий блок) стежить за тим, щоб певні значні групи населення повністю не залишити без підтримки та не спричинити розпач.

Тому, скажімо, безробіття в Росії немає — є паліатив у формі 3-4 денного робочого тижня, інші форми неповної зайнятості або неоплачувані відпустки.

А на скандальні епізоди влада реагує. Наприклад, підрядник не виплатив зарплату робітникам Лучегорської ГРЕС в Примор'ї, вони вийшли на протест. Одразу ж прокинулася прокуратура і почали розв'язувати питання з грошима. Тобто, може бути погано, але має бути тихо.

Уряд періодично кидає крихти то бюджетникам (виплати їм індексували з 1 жовтня), то пенсіонерам, то іншим категоріям бідних людей. Маси тримаються за ці соломинки і терплять, тому відкриті протести — поодинокі.

Плюс на цьому фоні кимось періодично жертвують і роздирають на шматки. Щоб у привілейованих верств не з'явилося поганих думок.

Плюс показово поважають "учасників "СВО" та їхні родини (хоча насправді їх часто дурять обіцянками підтримки).

Слід сказати, що і дефіцит федерального бюджету, і місцеві дефіцити (за винятком кількох регіонів), і масштаби боргу не фатальні. Тому Кремль випромінює стурбований оптимізм.

Але через падіння нафтогазових доходів, а також кризові явища у більшості невоєнних галузей, маневр ресурсів ускладнюється і спіраль невдоволення починає крутитися. А це загрожує зривом.

Галузеві асоціації (вугілля, металурги, ТЕЦ) звертаються до уряду з проханнями про підтримку (гранти, пільги, відстрочки тощо). Але грошей бракує на всіх. І ось тут відкривається інший аспект паливної кризи — емоційний.

Люди роздратовані. Коли на такий ґрунт падає осяжний тригер, починається перевірка на міцність системи.

Наприклад, за останні три тижні спалахнуло біля Кадирова та Чечні.

Росія платить данину Кавказу за результатами програної війни, Дондон Кадиров є символом цієї ганьби. Нещодавно кадирівські чиновники вирішили перейменувати три станиці з російськими назвами в Чечні (формально — через місцеву адміністративну реформу). Це спричинило критику генерала-депутата Володимира Шаманова, який свого часу командував групою федеральних військ у Чечні.

На Шаманова кинувся з образами Кадиров. Пішли кола по воді, які зрезонували з іншою історією.

Центральний банк Росії обрав дизайн банкноти 500 рублів, присвяченої Північно-Кавказькому федеральному округу. На лицьовому боці — П'ятигорськ. Почалося голосування про дизайн тильної.

Дондон Кадиров та його співучасники почали лобіювати імідж Грозного. Прогресивна зет-громада — гору Ельбрус. Спалахнув скандал зі взаємними звинуваченнями у фальсифікаціях, оскільки ЦБ скасував голосування у момент, коли лідирував Ельбрус.

Тобто ЦБ прогнувся під Кадирова.

І Кадирову раптом почали згадувати все. І участь у війні проти Росії, і геноцид слов'янського населення Чечні, і паразитування на російському бюджеті, коли страждають інші регіони.

Такої напруги пристрастей давно не було.

Утрата контролю над такими емоційними вибухами — головна загроза для Кремля. Росія бомбить лікарні Харкова, серед іншого, аби населення РФ не опритомніло від власної "величі".

Але оскільки це не вирішує реальних проблем росіян, то працює гірше. Звідси легка шизофренія в "громадській думці": ми підтримуємо війну, але треба її закінчити якнайшвидше.

"Санкції", запроваджені Силами оборони України, допомагають "дарагім рассіянам" зосередитися на суті. Крім економічного, є і педагогічний ефект. Ще не до всіх він дістався, але динаміка є.

Джерело

Про автора. Олексій Копитько, ексрадник міністра оборони України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
бюджет
Рамзан Кадиров
Чечня
Війна з Росією
Читайте також:
Радіатор опалення
Автор Зіновія Воронович
13 жовтня, 2025 понедiлок
У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон розпочнеться планово, але не все так просто. Еспресо розібралося, чи можуть увімкнути опалення раніше, якщо похолодає, і як рахуватимуть субсидії
Кріштіану Роналду, збірна Португалії
Автор Влад Дідусь
14 жовтня, 2025 вiвторок
ЧС-2026: результати матчів 14 жовтня
Генадій Труханов
Автор Дмитро Марценишин
14 жовтня, 2025 вiвторок
Зеленський позбавив Труханова українського громадянства та оголосив про створення в Одесі міської військової адміністрації
Київ
+9.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 42.01
  • EUR
    Купівля 48.24
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
15 жовтня
12:57
Ексклюзив
Ігор Лапін
Окупанти фактично взяли Покровськ у вогневе кільце, - офіцер ЗСУ Лапін
12:49
Погода з Наталкою Діденко
Без дощів і без снігу: Наталка Діденко розповіла про погоду 16-17 жовтня
12:22
Ексклюзив
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
"Виглядає так, що не змогли звільнити в законний спосіб": журналіст Ніколов про позбавлення громадянства Труханова
12:09
Оновлено
Сергій Лисак
Зеленський призначив очільника Дніпропетровської ОВА Лисака керівником новоствореної ВА Одеси
11:55
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
За минулу добу на фронті відбулося 182 бої, найбільше - на Покровському напрямку
11:36
Партнерський матеріал
Практика студентів и на виробництві “Миронівська птахофабрика”.
Практика в агрохолдингу МХП: як почати кар’єру молодим спеціалістам
11:28
Ексклюзив
Американська зброя для України
Фінляндія й Литва також долучаються до ініціативи PURL, - кореспондентка Висоцька з Брюсселя
11:26
атака на Львів
Сили оборони України завдали повторного удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
11:13
Аналітика
FPV-дрони для Сил оборони
Як "капіталізувати" нашу "дронову революцію" в міжнародних проєктах
10:50
Огляд
ZUS
Як з жовтня змінились умови доступу українців до медицини у Польщі та коли ZUS почне перевірки економічної активності іноземців
10:09
Китайські авіалінії, China Airlines
У Китаї розкритикували ідею Трампа заборонити польоти над Росією
10:03
Оновлено
Дніпропетровська область
Нічна атака 15 жовтня: на Дніпровщині постраждав хлопець, у Чернігові влучання
10:00
OPINION
Про позбавлення громадянства Труханова
09:52
Огляд
світ, міжнародний огляд
Українська формула миру – менше переговорів, більше зброї, НАТО шукає способи залатати діри своє вразливої ППО. Акценти світових ЗМІ 15 жовтня
09:49
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 15 жовтня: скільки коштує долар і євро
08:51
ППО
За ніч ППО знешкодила 86 зі 113 російських дронів
08:17
Скотт Бессент і Юлія Свириденко
Свириденко і Бессент зустрілись у Вашингтоні: США готові посилювати тиск на Росію
08:00
OPINION
Трамп на куражі
07:45
ЗСУ
За добу війни в Україні РФ втратила 3 танки, 43 артсистеми та 1070 військових
07:23
FPV-дрон
Велика Британія передала Україні понад 85 тис. дронів за останні 6 місяців
06:55
саміт Трампа і Путіна на Алясці
НАТО готує нові правила, які дозволять збивати російські літаки, - The Telegraph
2025, вiвторок
14 жовтня
23:51
Оновлено
Кріштіану Роналду, збірна Португалії
ЧС-2026: результати матчів 14 жовтня
23:37
Юлія Свириденко
Свириденко зустрілась у Вашингтоні з комісаром ЄС з питань економіки Домбровскісом: що обговорювали
23:02
Дональд Трамп
"Усі 20 заручників повернулися": Трамп оголосив про початок другого етапу щодо врегулювання у секторі Гази
22:56
Оновлено
без світла, свічка блекаут
У кількох районах Києва виникли перебої зі світлом, в п'яти областях діють аварійні відключення
22:36
Дональд Трамп
У нас багато "Томагавків": Трамп повторив, що Путін мав виграти війну за тиждень, однак він входить у четвертий рік
22:19
Збірна України з шахів
Україна здобула золото командного чемпіонату Європи з шахів
22:13
Ексклюзив
Tomahawk
Путіну є через що перейматися: Селезньов про можливість появи Tomahawk в України
21:53
Ексклюзив
Іван Плачков
Повинна бути людина на рівні віцепрем'єра, яка координуватиме всі процеси в енергетиці, - ексміністр Плачков
21:08
Сходинки та виступи скульптури зробили її меккою скейтбордингу в 1990-х роках
У Сан-Франциско хочуть знищити один із головних символів міста
20:50
Професор Микола Пасічний
Вартість 350 ракет "Фламінго" або 900 дронів "Лютий": експерт про втрати державного бюджету від нелегального ринку електронних сигарет
20:24
Володимир Зеленський
"Є чітке бачення того, як кроки Америки можуть наблизити завершення війни": Зеленський розповів про деталі майбутньої зустрічі з Трампом
20:16
Ексклюзив
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
"Я розчарую тих, хто сподівається, що настала епоха миру": Романюк про перемир'я в Газі
20:13
Ексклюзив
"Фактично всі, хто взаємодіяв з нами чи з "Гаюном", перебувають під загрозою арешту": що розповідають про "тихий" терор білоруські правозахисники
20:04
Поліція Бидгоща. Фото з відкритих джерел
У Польщі за поширення у соцмережах дитячої порнографії затримали чоловіка: на нього до поліції Києва заявили батьки двох 11-річних дівчат
20:02
OPINION
Дуров і Маск підміняють свободу маніпуляцією
19:59
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Спецслужби РФ можуть використовувати Лукашенка як елемент дезінформації, - політолог Буряченко
19:47
Оновлено
Білорусь
У Білорусі відбуваються масові арешти людей, повʼязаних з моніторинговим каналом "Беларускі Гаюн". У МЗС України відреагували
19:45
Огляд
Реформатор Генштабу: хто такий новий заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський
19:31
Генадій Труханов
Зеленський позбавив Труханова українського громадянства та оголосив про створення в Одесі міської військової адміністрації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV