Щоразу, коли заходить дискусія про російську мову в Україні, знаходиться в ФБ пул коментаторів, яких умовно можна назвати колективною Тьотьою Мотьою.

За героїнею Куліша вони повторюють: "Лучше бить ізнасілованой, чєм українізірованой". Ну, і "імєю право на язик!".

Я не знаю, що ще має статися із цими людьми в Україні, аби вони нарешті втямили: російська мова — мова чужинців, окупантів і агресорів?

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Немає ніякої "української російської мови". Разом із російською мовою прилітають на наші голови російські ракети й шахеди, сунуть танки, і повзе орда, яка вбиває і ґвалтує українців. Невже це так важко збагнути?

Хоч кілок теши на голові у тих, хто за "язик"! Не доходить!

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Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

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