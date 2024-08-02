Російська — мова чужинців, окупантів і агресорів
Разом із російською мовою прилітають на наші голови російські ракети й шахеди
Щоразу, коли заходить дискусія про російську мову в Україні, знаходиться в ФБ пул коментаторів, яких умовно можна назвати колективною Тьотьою Мотьою.
За героїнею Куліша вони повторюють: "Лучше бить ізнасілованой, чєм українізірованой". Ну, і "імєю право на язик!".
Я не знаю, що ще має статися із цими людьми в Україні, аби вони нарешті втямили: російська мова — мова чужинців, окупантів і агресорів?
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Немає ніякої "української російської мови". Разом із російською мовою прилітають на наші голови російські ракети й шахеди, сунуть танки, і повзе орда, яка вбиває і ґвалтує українців. Невже це так важко збагнути?
Хоч кілок теши на голові у тих, хто за "язик"! Не доходить!
Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий
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