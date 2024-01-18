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OPINION

Російські резерви тануть

Валерій Пекар
18 січня, 2024 четвер
12:05
Погляд Валерій Пекар

Ми не знаємо нічого про стан економіки Росії

Серед експертів ви знайдете позиції, що вона міцна й протримається ще років десять. Інші експерти стверджують, що 2024 - це останній рік існування російської економіки.

Річ у тому, що дані переважно засекречені, а ті, що є, не викликають ані найменшої довіри.

Доводиться збирати слабкі сигнали (розуміючи, що половина з цих сигналів штучно згенерована ФСБ, але не розуміючи, яка саме половина) й на основі цього робити якісь висновки.

Це досить хитка основа для міркувань, на такій основі можна дійти хіба що висновку, що пацієнт або живий, або мертвий.

Якщо якийсь експерт вам скаже, що точно знає, в якому стані російська економіка, і цей експерт не є співробітником української розвідки, який особисто завербував міністра економіки РФ, — навряд чи цій інформації варто довіряти.

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Тож я спробую зібрати кілька речей, які можна стверджувати з певністю. Вибачте, якщо вони здаватимуться банальними, — вище описані причини.

  1. Будь-яка війна виснажує економіку країни, що воює. Російські резерви тануть, і це вже означає, що війна не вічна.
  2. РФ продовжує отримувати зиск від торгівлі енергоносіями, і це живить війну.
  3. РФ потрапляє у все більшу залежність від Китаю та Індії, особливо від Китаю. Активи, номіновані в юанях, коштують рівно стільки, скільки скаже керівництво Китаю.
  4. Санкції працюють: цілі галузі економіки зникли або на грані краху.
  5. Санкції навчилися обходити. Але це не може врятувати всю економіку, лише окремі сектори — передусім ВПК.
  6. Обхід санкцій поступово буде закриватися все щільніше. Але поступово.
  7. Жодне погіршення життя не стосується "глибинного народу", який можна умовно оцінити у 85% населення. Їхнє життя погане й завжди було таким, вони звикли. "Не жили добре, то не варто й починати", - вичерпно описав М.М.Жванецький.
  8. Економічне погіршення діє передусім на еліти, але вони навчилися заробляти (красти) на війні. Водночас еліти не тупі й розуміють, що десь на виході є каса й доведеться платити.
  9. Значна частина найбільш продуктивного людського капіталу виїхала, але вплив цього буде розтягнутий у часі.

Підсумовуючи, ми знаємо дуже мало.

Мій висновок: мусимо протриматися хоча б на один день довше, ніж ворог (я про це вже писав). Об'єктом нашого впливу мають бути російські еліти, а не умовний Бєлгород. Голодних бунтів в Росії не буде. А буде розкол еліт, якщо ми постараємося.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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