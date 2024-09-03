Заради того воно і вкидається. Емоційне управління.

Раніше вони тонше підходили до питання, а останнім часом, мабуть, ідеї скінчилися. От цікаво, там якісь брейн-сторми раз на місяць проводять чи, може, десь є якісь групи креативників або ж просто по всіх галузях спускають ц/у накидати геніальних суперечливих ідейок?

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Головне, аби сперечалися через вкинуте, а не через ситуацію біля Покровська чи енергетику. Бо тоді питання починають ставити, відповідальності вимагати.

Треба віддати належне, вони — талановиті маніпулятори. Заколисують, присипляють. А що далі — Шевченко наперед бачив.

…присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять…

Мені таки не однаково.