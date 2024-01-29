Щоб нормально мобілізуватись, подумайте, куди ви хочете
Мобілізація: Епізод 1. інструкція/помилки. Досвід тільки мій і Подільського ТЦК
Продовження. Початок тут
- Приймання доків — один раз на тиждень, вівторок, з 9 до 18. Інші дні ТЦК працює, але для тих, хто хоче знятись, виписатись, поставити печатку про відпустку. Якщо ви йдете перший раз без нічого, вам треба йти у вівторок. Бажано десь на 8 ранку, щоб зайняти чергу. ТЦК встигає обробляти 50 людей, то ж будьте готові, вдягайтесь тепло. Вам треба йти в 11 кабінет. Запитайте в черзі, хто в 11, і станьте поруч.
- Якщо ви мобілізуєтесь, ви можете прийти в будь-який день. Бажано зранку. Тоді вам треба в 30 кабінет, запитайте чи є хтось в 30-й, якщо немає, просто проходьте до чергового.
- Щоб нормально мобілізуватись, подумайте, куди ви хочете. Отримайте лист від своєї частини. Але цього замало. До листа треба мобілізаційне розпорядження. Умовно, частина дає один папірець вам, іншу надсилає в ТЦК. В папірці вказано, що саме вас хочуть на конкретну посаду. Просто лист ще нічого не значить. Моя помилка: ходив два тижні без розпорядження. Потім подзвонили з ТЦК і запросили. То ж, отримайте листа і чекайте дзвінка.
- Візьміть із собою фото 3х4 6 штук, зробіть копії паспорта, ІПН, диплома про освіту та видрукуйте реквізити рахунку в Приваті. Це все вам знадобиться в кабінеті 30. Там вам видадуть анкету з 200 питань, і кілька бланків. Це все можна заповнити в коридорі, там є парти.
- Здавайте все заповнене і йдіть в кабінет 25. Краще ще вдома розрізати фото, бо тьотя в 30-му дуже любить забирати всі. Вони вам знадобляться ще не раз. У 25-му вам дадуть ще кілька бланків і випишуть направлення на ВЛК. Для мобілізованих ВЛК зазвичай швидке. Його проходять у поліклініці на Мостицькій, 9. ВЛК призначають на наступний день.
- Коли все завершили, не забудьте поставити підпис і печатку на талончику, який вам дали на вході. Без нього ви не вийдете.
- Не вагайтесь питати в чергах, хто ще мобілізується, якщо ніхто, проходьте без черги. Так можна зекономити час.
Наче все, все дуже просто.
Далі буде
Про автора. Євген Спірін, журналіст, письменник
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