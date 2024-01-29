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OPINION

Щоб нормально мобілізуватись, подумайте, куди ви хочете

Євген Спірін
29 січня, 2024 понедiлок
14:02
Погляд Євген Спірін

Мобілізація: Епізод 1. інструкція/помилки. Досвід тільки мій і Подільського ТЦК

Продовження. Початок тут

  • Приймання доків — один раз на тиждень, вівторок, з 9 до 18. Інші дні ТЦК працює, але для тих, хто хоче знятись, виписатись, поставити печатку про відпустку. Якщо ви йдете перший раз без нічого, вам треба йти у вівторок. Бажано десь на 8 ранку, щоб зайняти чергу. ТЦК встигає обробляти 50 людей, то ж будьте готові, вдягайтесь тепло. Вам треба йти в 11 кабінет. Запитайте в черзі, хто в 11, і станьте поруч.
  • Якщо ви мобілізуєтесь, ви можете прийти в будь-який день. Бажано зранку. Тоді вам треба в 30 кабінет, запитайте чи є хтось в 30-й, якщо немає, просто проходьте до чергового.
  • Щоб нормально мобілізуватись, подумайте, куди ви хочете. Отримайте лист від своєї частини. Але цього замало. До листа треба мобілізаційне розпорядження. Умовно, частина дає один папірець вам, іншу надсилає в ТЦК. В папірці вказано, що саме вас хочуть на конкретну посаду. Просто лист ще нічого не значить. Моя помилка: ходив два тижні без розпорядження. Потім подзвонили з ТЦК і запросили. То ж, отримайте листа і чекайте дзвінка.
  • Візьміть із собою фото 3х4 6 штук, зробіть копії паспорта, ІПН, диплома про освіту та видрукуйте реквізити рахунку в Приваті. Це все вам знадобиться в кабінеті 30. Там вам видадуть анкету з 200 питань, і кілька бланків. Це все можна заповнити в коридорі, там є парти.
  • Здавайте все заповнене і йдіть в кабінет 25. Краще ще вдома розрізати фото, бо тьотя в 30-му дуже любить забирати всі. Вони вам знадобляться ще не раз. У 25-му вам дадуть ще кілька бланків і випишуть направлення на ВЛК. Для мобілізованих ВЛК зазвичай швидке. Його проходять у поліклініці на Мостицькій, 9. ВЛК призначають на наступний день.
  • Коли все завершили, не забудьте поставити підпис і печатку на талончику, який вам дали на вході. Без нього ви не вийдете.
  • Не вагайтесь питати в чергах, хто ще мобілізується, якщо ніхто, проходьте без черги. Так можна зекономити час.

Наче все, все дуже просто.

Далі буде

Джерело

Про автора. Євген Спірін, журналіст, письменник

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
мобілізація
Війна з Росією
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