Щоб зупинити хаос — достатньо посадити своїх
Раніше думали, що зовнішніх ворогів у нас немає, тому боролися зі злодіями в законі, контрабандистами, олігархами, мерами міст, перманентно з опозицією і час від часу з корупцією, на безпечному для усіх рівні
Результати цієї боротьби невтішні, якби не війна, то цих "борців" давно вже б мали запитати: ху а ю?
Росія нагадала всім, що таки є зовнішній ворог.
Незрозуміло, перемогли ми Кремль чи ні, але знову взялися за внутрішніх ворогів, тепер це МСЕК і прокурори-"інваліди".
Здавалося б, ніщо б не мало зупинити націю у цьому хрестовому поході, але тут БЕБ каже: hold my beer!
Непосвяченим і ілюзіоністам нагадаю: жодна масштабна корупційна схема в країні не буде існувати довше 1 місяця, якщо в неї не буде політичного даху.
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Тому, щоб зупинити хаос — достатньо посадити своїх.
Але рука не підіймається, звісно.
Війна — війною, а "бізнес" - то святе.
Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-2019, політик
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