Результати цієї боротьби невтішні, якби не війна, то цих "борців" давно вже б мали запитати: ху а ю?

Росія нагадала всім, що таки є зовнішній ворог.

Незрозуміло, перемогли ми Кремль чи ні, але знову взялися за внутрішніх ворогів, тепер це МСЕК і прокурори-"інваліди".

Здавалося б, ніщо б не мало зупинити націю у цьому хрестовому поході, але тут БЕБ каже: hold my beer!

Непосвяченим і ілюзіоністам нагадаю: жодна масштабна корупційна схема в країні не буде існувати довше 1 місяця, якщо в неї не буде політичного даху.

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Тому, щоб зупинити хаос — достатньо посадити своїх.

Але рука не підіймається, звісно.

Війна — війною, а "бізнес" - то святе.

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Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-2019, політик

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