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OPINION

Сімоньян як "бєзумная Касандра"

Олег Манчура
15 липня, 2025 вiвторок
20:01
Погляд

Маргаріта Сімоньян сполошилася від ймовірної передачі Україні від США ракет, які можуть дістатися Москви*

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Називає себе "бєзумной Касандрой", яка вже четвертий рік товче, шо в будь-якому разі все закінчиться ядеркою. 

В принципі, ядеркою лякають багато хто: від Соловйова до Літрія Мєдвєдєва. 

Але в Марго случілся нюанс. 

Каже, шо поріг чутливості після останньої війни між Іраном та Ізраїлем у світі суттєво знизився. 

"Нічєго же не случілось, когда мір увідєл кадри горящєго от бомб Тель-Авіва. І от Москви нє случіться". 

Всьо так, бєзумная Касандра. 

Но нє совсєм. 

Коли спалахне Москва мір буде плясать, жрать бліни, водіть мєдвєдєв з балалайкой і казати: Сталіним — не став, Петром — не став, Катєріной теж не дуже вийшов, то хоч Нероном йому вдалося. 

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Бо все, що буде відбуватися з Москвою — чи то ядерні удари, чи американські ракети, чи українські безпілотники, це все буде наносити Владімір Владімірович Нєрон

Це він підпалив Москву. 

А от божевільну Касандру, якшо вже йти за історичною логікою, після кінця Москви мали б зґвалтувати. 

Як це зробив Аякс, коли ахейці захопили Трою, про падіння якої застерігала Касандра. 

Тільки у випадку з касандрою Сімоньян цього не буде — боги вже покарали її, причепивши на неї лице Медузи Горгони.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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Теги:
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Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
ракетний удар
пропаганда
Москва
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