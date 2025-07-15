Називає себе "бєзумной Касандрой", яка вже четвертий рік товче, шо в будь-якому разі все закінчиться ядеркою.

В принципі, ядеркою лякають багато хто: від Соловйова до Літрія Мєдвєдєва.

Але в Марго случілся нюанс.

Каже, шо поріг чутливості після останньої війни між Іраном та Ізраїлем у світі суттєво знизився.

"Нічєго же не случілось, когда мір увідєл кадри горящєго от бомб Тель-Авіва. І от Москви нє случіться".

Всьо так, бєзумная Касандра.

Но нє совсєм.

Коли спалахне Москва мір буде плясать, жрать бліни, водіть мєдвєдєв з балалайкой і казати: Сталіним — не став, Петром — не став, Катєріной теж не дуже вийшов, то хоч Нероном йому вдалося.

Читайте також: "Велика заява" Трампа. Буде чергове залякування Путіна, не більше Бо все, що буде відбуватися з Москвою — чи то ядерні удари, чи американські ракети, чи українські безпілотники, це все буде наносити Владімір Владімірович Нєрон.

Це він підпалив Москву.

А от божевільну Касандру, якшо вже йти за історичною логікою, після кінця Москви мали б зґвалтувати.

Як це зробив Аякс, коли ахейці захопили Трою, про падіння якої застерігала Касандра.