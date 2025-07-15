Сімоньян як "бєзумная Касандра"
Маргаріта Сімоньян сполошилася від ймовірної передачі Україні від США ракет, які можуть дістатися Москви*
Називає себе "бєзумной Касандрой", яка вже четвертий рік товче, шо в будь-якому разі все закінчиться ядеркою.
В принципі, ядеркою лякають багато хто: від Соловйова до Літрія Мєдвєдєва.
Але в Марго случілся нюанс.
Каже, шо поріг чутливості після останньої війни між Іраном та Ізраїлем у світі суттєво знизився.
"Нічєго же не случілось, когда мір увідєл кадри горящєго от бомб Тель-Авіва. І от Москви нє случіться".
Всьо так, бєзумная Касандра.
Но нє совсєм.
Коли спалахне Москва мір буде плясать, жрать бліни, водіть мєдвєдєв з балалайкой і казати: Сталіним — не став, Петром — не став, Катєріной теж не дуже вийшов, то хоч Нероном йому вдалося.
Читайте також: "Велика заява" Трампа. Буде чергове залякування Путіна, не більше
Бо все, що буде відбуватися з Москвою — чи то ядерні удари, чи американські ракети, чи українські безпілотники, це все буде наносити Владімір Владімірович Нєрон.
Це він підпалив Москву.
А от божевільну Касандру, якшо вже йти за історичною логікою, після кінця Москви мали б зґвалтувати.
Як це зробив Аякс, коли ахейці захопили Трою, про падіння якої застерігала Касандра.
Тільки у випадку з касандрою Сімоньян цього не буде — боги вже покарали її, причепивши на неї лице Медузи Горгони.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 42.02
- EUR Купівля 48.37Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе