Наслідком скандалу з прослуховуванням німецьких військових, які обговорювали удари по кримському мосту німецькими крилатими ракетами, стало широке обговорення у німецьких ЗМІ проблем безпеки країни, а також заходів, які в Німеччині треба вжити, аби надалі убезпечити себе від російських загроз.

І це зовсім не той ефект, на який розраховували у Кремлі, коли Симоньян оприлюднювала записи розмов німецьких військових.

Хоча канцлер Шольц досі заперечує проти надання Україні німецьких ракет "Таурус", саме німецьке суспільство така перспектива вже не дуже лякає. Власне, сама оприлюднена розмова німецьких офіцерів, в якій вони детально обговорюють знищення кримського мосту – тому підтвердження.

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А ще недавно в Німеччині було страшно навіть думати про застосування німецької зброї проти росіян. Ще два роки тому в Німеччині було модно говорити, що "ніколи знову" після Другової світової війни з німецької зброї не будуть вбивати росіян. А тепер потроху стає модним говорити, що таки будуть вбивати.

Оприлюднивши секретні розмови німецьких офіцерів російським спецслужбам вдалося зганьбити німецьких "службістів". Однак вони не змогли прорахувати, що подальший скандал з цього приводу руйнуватиме останні табу і страхи німців перед Росією. І тим самим — наближатиме надання Україні дуже потрібних зараз далекобійних ракет.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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