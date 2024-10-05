Зараз усі говоритимуть про чергову конкретну особу, але зверніть увагу — даний персонаж на ліжку з баблом не одинак в колообігу сірих грошей. Ця гора є тільки тому, що ці пачки принесли якісь українці.

Той самий "простий народ", який бізнесує, лобіює свій інтерес і вважає доречним прокласти стежку до власного прибутку так — через хабар. Біда в тому, що для досягнення своїх (переважно простих) цілей громадяни не бачать іншого способу, як принести "котлету". І вважають "котлету" нормою.

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Це важливо — в появі "чарівних тумбочок" або "невичерпних диванів" є не тільки той, хто бере, а ті, хто дають. Вони поруч із вами. Вони завжди на соцопитуваннях відповідають, що не зустрічали фактів корупції особисто.

Ці достойники, що лобіювали власний інтерес і наповнювали тумбочку, можуть бути доволі благопристойними особами своїх громад, вони можуть волонтерити, можуть допомагати війську, виділяти кошти на соціальні програми. Зароблені та потрачені на благі справи кошти з'являються, в тому числі внаслідок стимулювання певного чиновника. Просто це "проста дорога", а прості дороги у нас люблять.

Тих, хто наповнював тумбочку, в кадрі не буде, але вони нікуди не зникнуть і знайдуть інший спосіб і іншого чиновника, через якого вони спробують полегшити своє підприємницьке життя.

Я до чого — проблема не в тому, що є корупційні чиновники. Як і проституція, корупція існувала та існуватиме завжди. Питання в обсягах. І якщо ми хочемо, щоб "чарівних тумбочок" було менше, треба не лише хапати за волохату руку (бажано б потім доводити до логічного фіналу), куди більш важливим є прибрати підстави для появи хабаря — щоб хабарі не брали, треба, щоб їх не давали. Свідомо не давали.

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Якщо бізнес може працювати спокійно, якщо йому не треба ніде "підмазувати", якщо ризик репутаційний буде вагоміший, аніж потенційні "полегшення через підмаз"... корупція почне кукситися і зменшуватися — бо навіщо, якщо можна розвиватися і без того?

На дивані валяється наслідок. Головне зло — відсутність в країні комфортного (чесного, законного, рівноправного) простору для бізнесу. Тому бізнес, який ще якимсь дивом намагається існувати тут, виживає як може. В корупційний спосіб також.

Хворобу треба лікувати не з наслідків, а з причин.

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