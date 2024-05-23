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OPINION

Снаряди, солдати й F16 різко зменшать потік поганих новин

Віктор Андрусів
23 травня, 2024 четвер
08:07
Погляд Віктор Андрусів

Перманентний шквал різних поганих новин створює багатьом людям відчуття катастрофи, неминучої поразки тощо

Зміст

Щодня читати новини з фразою "ворог просунувся" вже схоже на якусь постійну повзучу окупацію, яку неможливо зупинити.

У мене немає для вас спеціальних хороших новин. Все дійсно дуже складно, в силу як об’єктивних причин (допомога Заходу й зростання сили орків), так і суб’єктивних (державне та військове управління). Але в мене є мій аналітичний висновок, що ситуація для нас неминуче покращуватиметься. Можливо, не в найближчі тижні, але точно в найближчі місяці. Ось мої аргументи.

1. Зброя їде. Так, не вчасно, так, недостатньо. Але вона їде, і її буде тільки більше. Повірте, якщо у вас було 0 снарядів, а стало 10, - це зростання в 10 разів. Хоча навряд чи це дасть змогу виграти війну, це серйозне покращення і, відповідно, зростання кількості вбитих орків та спаленої техніки.

2. Мобілізація відбувається. Так, неправильно, так, часто несправедливо. Але коли комбат не має ким закрити позиції, комбриг не має резервів, а техніка не має екіпажів, то єдиний наслідок цього - "ворог просунувся". Я не підтримував такий варіант мобілізації та прогнозував всі проблеми, які вона спричинить для економіки. Та повірте, для фронту однаково, звідки і як візьмуться люди. Якщо вони не візьмуться ні звідки, то орки дійдуть не тільки до Києва. Вам це може хоч сто разів не подобатись, — але така реальність.

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Прихід свіжих сил дасть змогу ефективніше стримувати орків і, можливо, навіть завдати їм локальних поразок. Орки наробили купу стратегічних та оперативних помилок, за які їх легко покарати, якщо є люди та зброя.

3. F16 полетять. Ні, не завтра, навряд чи наступного тижня чи місяця. Але до осені це станеться. І це серйозно вплине на бойові дії. Ні, ми не виграємо відразу війну, орки не втечуть. Але якщо нам вдасться зменшити застосування КАБів, хоча б на 50%, - просування ворога буде зупинено. А рівень втрат стане рости ще більше.

Всі ми дуже і дуже втомились. Не тільки ЗСУ, хоча в першу чергу. Погані новини виснажують, розвірюють. Я не буду обіцяти вам кордони 1991 року, але можу пообіцяти, що снаряди, солдати й F16 різко зменшать потік поганих новин.

Зрештою, у нас з вами дуже простий вибір - захищатись або Буча.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
російська армія
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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