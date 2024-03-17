Виявляється, є такий указ з грифом для службового використання, ще від минулого року.

Так, ним запроваджено посади заступників керівників центральних органів влади Росії. З політичної роботи.

Цілий заступник якогось міністерства чи відомства буде блюсти, так сказать, нрави, та слідкувати, щоб у курилках анекдоти про Путіна не розказували.

І що СВО — це жорстка необхідність у боротьбі зі всякими...

От у "Роснедра" з'явився навіть такий допис на внутрішньому сайті.

І це офіційно для проведення "роз'яснювально-виховної роботи" і "комплєкса воспітатєльних мєропріятій для укрєплєнія патріотізма".

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Це класно, я вважаю.

Замполіти їдять ресурс.

Щобільше, під замів постворюють у кожному міністерстві по департаменту, а у кожній губернії — по відділу.

Запустять систему планів-звітів.

Почнуть нервувати інші чиновницькі підрозділи.

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От би ще повернули суди честі за аморалку.

Типу: ну, как так мог сємьянін Іван Іванавіч в свайом кабінєтє прям на сталє правадіть абученіє стажоркі. Прям, как Клінтон на нєнавіснам западє. І паріцаніє таварісчу.

По-моєму отак совок і закінчився — замполітами. Ресурсу жруть багато — вихлоп — протилежний задуманому.

Вєрнай дарогай ідьотє, таварісчі. Адабряєм.

Тепер у мене правда страх: а наші в Офісі президента не захочуть змавпувати подібне?

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Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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