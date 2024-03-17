Совок закінчився замполітами. Росія — теж
У Росії відновили посади політруків не лише в армійських підрозділах, а й в органах влади
Виявляється, є такий указ з грифом для службового використання, ще від минулого року.
Так, ним запроваджено посади заступників керівників центральних органів влади Росії. З політичної роботи.
Цілий заступник якогось міністерства чи відомства буде блюсти, так сказать, нрави, та слідкувати, щоб у курилках анекдоти про Путіна не розказували.
І що СВО — це жорстка необхідність у боротьбі зі всякими...
От у "Роснедра" з'явився навіть такий допис на внутрішньому сайті.
І це офіційно для проведення "роз'яснювально-виховної роботи" і "комплєкса воспітатєльних мєропріятій для укрєплєнія патріотізма".
Читайте також: Путін застарий, щоб будувати режим 2.0
Це класно, я вважаю.
Замполіти їдять ресурс.
Щобільше, під замів постворюють у кожному міністерстві по департаменту, а у кожній губернії — по відділу.
Запустять систему планів-звітів.
Почнуть нервувати інші чиновницькі підрозділи.
Читайте також: Послання Путіна: до кого звертався диктатор?
От би ще повернули суди честі за аморалку.
Типу: ну, как так мог сємьянін Іван Іванавіч в свайом кабінєтє прям на сталє правадіть абученіє стажоркі. Прям, как Клінтон на нєнавіснам западє. І паріцаніє таварісчу.
По-моєму отак совок і закінчився — замполітами. Ресурсу жруть багато — вихлоп — протилежний задуманому.
Вєрнай дарогай ідьотє, таварісчі. Адабряєм.
Тепер у мене правда страх: а наші в Офісі президента не захочуть змавпувати подібне?
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе