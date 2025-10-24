Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Спроба футурології. Чиєю буде ця земля?
OPINION

Спроба футурології. Чиєю буде ця земля?

Володимир В'ятрович
24 жовтня, 2025 п'ятниця
20:02
Погляд

Уявімо найгірше: Україна програла. Росія встановлює на всій нашій території окупаційний режим, який робить те, що на зайнятих із 2014 чи 2022 теренах: нищить усе українське, русифікує, переселяє сюди громадян РФ

Зміст

Частина українців чинить спротив (зокрема, періодично вбиваючи когось із представників окупаційної влади). Росіяни проводять показові репресії проти учасників опору, застосовують колективну відповідальність, але й знаходять готових допомагати їм. Частина українців пішла на співпрацю, вважаючи, що легальними способами можна краще захистити своїх (найбільш завзятих із колаборантів теж періодично ліквідують учасники опору). Так триває років із двадцять.

А потім на Росію нападає Китай. Вона, на втіху українців, швидко зазнає поразки.

Втім, китайці прийшли сюди не визволяти українців (хоч дехто вірив, що буде саме так), тож одного окупанта змінив інший. Китай іде далі, і починається війна із Заходом. Він не розрахував своїх сил і поступово програє.

Захід, аби пришвидшити перемогу, йде на союз із росіянами. Але не тими "поганими", які колись окупували Україну, а з "хорошими", які виїхали на Захід і готові боротися за демократію.

Читайте також: Звернення лідерів чеченського спротиву до ПАРЄ: історична подія

Але ж є ще українці?!

"Ок, ми їх визволимо, — кажуть на Заході, — але ж наші союзники — росіяни (хороші). Тому визволимо не всю Україну". Пригадали запропоновану колись кимось лінію розмежування (десь так з 2025 року): те, що на південь і схід від неї, таки буде російським. Там уже надто давно живуть росіяни, і їх там надто багато.

Звісно, українцям це не подобається. Але не подобається і "нехорошим" росіянам, які не збираються поступатися з решти українських земель. Вони тут так довго жили, принесли сюди цивілізацію, кров за цю землю проливали. Їм байдуже, про що там домовляються на Заході їхні "хороші" земляки. Вони не підуть.

Українці й росіяни створюють партизанські армії, війна між якими має вирішити, хто першим зустріне західні війська, демонструючи, чия тут земля. І, звісно, завадити показати, що вона наша, можуть саме ворожі партизани. Але не лише: наявність більшої кількості свого чи ворожого населення на цих теренах може бути головним аргументом, чи буде тут після падіння Китаю Україна чи Росія.

Тому партизани не лише б’ють один одного, але й роблять так, аби чужі цивільні якнайшвидше і якнайбільше тікали з цих територій.

І поки десь далеко триває глобальна війна, яка вже досягла перелому на користь Заходу, в Україні наростає локальна, пік якої настане десь у 2043–2044 роках, коли, на думку обох її сторін, має вирішитися, чиєю буде ця земля…

Усі збіги з реальними 1943–1944 роками є випадковими, але важливими для розуміння того, що думали й робили українці та поляки в Другій світовій.

Джерело

Про автораВолодимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
Володимир В'ятрович
Захід
історія України
Війна з Росією
США
Читайте також:
Автор Валерій Пекар
23 жовтня, 2025 четвер
"Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Автор Оксана Ліховід
20 жовтня, 2025 понедiлок
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
художній музей Лувр
Автор Марія Музиченко
21 жовтня, 2025 вiвторок
Паризька прокурорка озвучила приблизну вартість викрадених коштовностей з Лувру
Київ
+12.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.75
    Купівля 41.75
    Продаж 42.23
  • EUR
    Купівля 48.48
    Продаж 49.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
24 жовтня
20:21
Близький Схід Ємен нафта
Індія після санкцій проти нафтових компаній РФ закупила сировину з Близького Сходу й США, – Bloomberg
20:05
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 24 жовтня
19:57
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Епіцентр" переміг "Олександрію", "Верес" та "Зоря" зіграли внічию: результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
19:44
Оновлено
Володимир Зеленський, Кір Стармер та Марк Рютте (зліва - направо)
У Лондоні відбулася зустріч Коаліції охочих: Британія передає Україні 5 тис. ракет ППО, Франція пообіцяла нові винищувачі Mirage
19:35
Ексклюзив
Європейська площа в Одесі
Мета Росії - захоплення Одеси й для цього вони роблять дві речі, - генерал армії США Кларк
19:33
Мая Санду призначила новим премʼєром Молдови бізнесмена Александру Мунтяну, який 20 років прожив в Україні
19:17
Тетяна Чорновол
"Для мене вигадали цілий букет покарань рівня батальйону, бригади, а тепер і вище": військовослужбовиця Тетяна Чорновол після відмови від депутатства
19:12
Огляд
Яна Суворова
На момент викрадення їй було лише 19: у Росії засудили до 14 років колонії адміністраторку каналу "Мелітополь – це Україна" Яну Суворову
18:39
Суд в США висунув вбивці українки Ірини Заруцької обвинувачення: йому загрожує смертна кара
18:11
військовий квиток, мобілізація
"Електронний ТЦК": Уряд впровадив автоматичне продовження відстрочок та дозволив подавати документи на їх оформлення через ЦНАП
18:06
Ексклюзив
Військова Європа
Війна досягла того моменту, коли Європі доведеться визнати лише два сценарії, - російський опозиційний політексперт Морозов
18:00
OPINION
Туман переговорів
17:54
Ігор Терехов
Житло втратили 160 тис. людей: Терехов заявив, що збитки Харкова від агресії РФ становлять близько €10,5 млрд
17:54
мобілізація, військовий квиток
"Знепритомнів, впав і вдарився головою": Подільський ТЦК й 71 окрема єгерська бригада ДШВ прокоментували смерть чоловіка після мобілізації у Києві
17:47
Аналітика
Україна і Тайвань
Гарантії безпеки: чому Тайвань може навчити Україну і чому Україна може навчити Тайвань
17:41
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Путін провоює ще 2-3 роки, навіть якщо зараз схиляється до припинення вогню, - Портников
17:31
Ексклюзив
Путін на зустрічі з Герасимовим оголошує 30-годинне великоднє перемир'я (19.04.2025)
Росія продовжуватиме бойові дії в Україні й спробує відкрити другий або навіть третій фронт, - генерал армії США Кларк
17:24
Ексклюзив
Джозефіна Джексон
Не лише ролик з порноакторкою про бетон: що таке дискримінація за ознакою статі в рекламі і скільки штрафів за це уже наклала Держпродспоживслужба
17:19
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган запевнив, що Туреччина готова прийняти зустріч Трампа з Путіним "у будь-який час"
16:41
Генштаб, ЗСУ, фронт
З початку доби на фронті зафіксували 82 бої, Сили оборони відбили 24 атаки на Покровському напрямку
16:41
Оновлено
Кирило Дмитрієв
Посланець РФ Дмитрієв приїхав до США для переговорів після нових санкцій. ЗМІ пишуть, він має зустрітися з Віткоффом
16:20
Ніколас Мадуро
"Ніякої божевільної війни, будь ласка": Мадуро звернувся до Трампа на тлі розгортання військ США в Карибському басейні
16:20
Оновлено
мобілізація в Україні
У Києві після мобілізації помер чоловік: у ТЦК кажуть, що він вже служив. Що відомо про трагедію
16:03
OPINION
Маленька (не)переможна війна Трампа
16:02
Оновлено
рф атакувала Харків КАБами
Росіяни атакували Харків КАБами: пошкождено цивільне підприємство, є постраждалі
15:57
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:54
Оновлено
Катерина Райхе
Глава міненергетики Німеччині в Києві оголосила про виділення €60 млн на відновлення енергетики України
15:50
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін вважає, що змусить Україну капітулювати шляхом деградації українського тилу, - Портников
15:48
Оновлено
Володимир Зеленський поруч із королем Великої Британії Карлом III після огляду почесної варти у Віндзорському замку
"Путін хоче гуманітарної катастрофи в Україні цієї зими": Зеленський у Лондоні зустрівся з Чарльзом ІІІ та Стармером
15:29
обстріл середмістя Херсону
Росіяни атакували середмістя Херсону із РСЗВ: 3 людини загинули, 25 поранено
15:02
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового Яру на Донеччині, - DeepState
14:54
Кирило Буданов
Понад 1,5 тис. жінок служать у лавах ГУР, - Буданов
14:23
російська авіабомба КАБ-500 що впала у Запорізькій області, серпень 2023-го
Росіяни вперше використали КАБи по Одещині, – ОВА
14:14
Віктор Орбан
Орбан визнав, що Угорщина шукає спосіб обійти нові санкції США проти РФ
14:01
OPINION
Війна не закінчиться, поки Трамп буде президентом
13:57
Оновлено
На Житомирщині чоловік підірвав вибуховий пристрій: 4 людини загинули, є поранені
13:35
Огляд
Шахтна пускова установка, Первомайськ, березень 1994 року
Ціна довіри світовим гарантіям: 34 роки тому Україна обрала без’ядерний шлях
13:19
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Путін пообіцяв приголомшливу відповідь на спроби ударів вглиб РФ": у Кремлі звинуватили Україну в небажанні переговорів
13:19
Підозрюють у ґвалтуванні 12-річних учнів та зніманні порнографії: на Київщині судитимуть педагога одного з місцевих ліцеїв
13:04
Ексклюзив
опалення
Ми маємо бути готові навіть до відключення теплоносіїв у будинках, - ексміністр палива та енергетики Плачков
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV