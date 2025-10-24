Частина українців чинить спротив (зокрема, періодично вбиваючи когось із представників окупаційної влади). Росіяни проводять показові репресії проти учасників опору, застосовують колективну відповідальність, але й знаходять готових допомагати їм. Частина українців пішла на співпрацю, вважаючи, що легальними способами можна краще захистити своїх (найбільш завзятих із колаборантів теж періодично ліквідують учасники опору). Так триває років із двадцять.

А потім на Росію нападає Китай. Вона, на втіху українців, швидко зазнає поразки.

Втім, китайці прийшли сюди не визволяти українців (хоч дехто вірив, що буде саме так), тож одного окупанта змінив інший. Китай іде далі, і починається війна із Заходом. Він не розрахував своїх сил і поступово програє.

Захід, аби пришвидшити перемогу, йде на союз із росіянами. Але не тими "поганими", які колись окупували Україну, а з "хорошими", які виїхали на Захід і готові боротися за демократію.

Але ж є ще українці?!

"Ок, ми їх визволимо, — кажуть на Заході, — але ж наші союзники — росіяни (хороші). Тому визволимо не всю Україну". Пригадали запропоновану колись кимось лінію розмежування (десь так з 2025 року): те, що на південь і схід від неї, таки буде російським. Там уже надто давно живуть росіяни, і їх там надто багато.