Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Звернення лідерів чеченського спротиву до ПАРЄ: історична подія
OPINION

Звернення лідерів чеченського спротиву до ПАРЄ: історична подія

Михайло Басараб
23 жовтня, 2025 четвер
20:01
Погляд

Уперше за попередні двадцять три роки (!) найбільші діяльні бойові підрозділи чеченського національного спротиву роблять спільну політичну заяву

Зміст

Абдул-Хакім від Збройних Сил ЧРІ (Чеченської республіки Ічкерія, - ред.), Альберт Ісаєв від Батальйону імені Джохара Дудаєва та Ідріс Чеберлоєвський від Батальйону імені Шейха Мансура зробили колективне звернення до ПАРЄ

Вони закликають Парламентську асамблею Ради Європи створити окрему платформу для представників чеченського національно-визвольного спротиву на тій основі, що Чеченська республіка Ічкерія є незалежною державою, яка нині окупована Росією. 

Приводом для цього звернення стало те, що 1 жовтня ПАРЄ створило платформу для діалогу з так званою російською опозицією ("харошимі русскімі"). Чеченці мають повне право вимагати аналогічної ініціативи рішення ПАРЄ для своєї держави. 

Читайте також: Чому "хароші русскі" педалюють чеченську тему?

Чеченське питання зазвучить по-новому у ПАРЄ не лише через це звернення командирів бойових підрозділів. Цьому сприяли й відповідні рішення Верховної Ради щодо ЧРІ, і діяльність профільної ТСК у Верховній Раді, і активність української делегації в ПАРЄ, і зусилля Джамбулата Сулейманова та інших чеченців в Парламентській асамблеї Ради Європи. 

Але насамкінець хочу наголосити, що колективне звернення командирів трьох найбільших діяльних чеченських підрозділів — це історична подія і серйозний імпульс не тільки чеченському підпіллю в самій Чечні, але й потужний сигнал небайдужим чеченцям по всьому світу

Поле нашої битви творить історію не лише України, а й інших вільних народів та всього світу.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

 

Новини
Світ
Україна
ПАРЄ
Чечня
Війна з Росією
окуповані території
русскій мір
