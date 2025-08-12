От нещодавно читаємо в одному абсолютно поважному ЗМІ такий висновок.

"У 2025 році ворог планує виготовити близько 40 тисяч ударних БпЛА типу "Шахед/Герань-2" і 24 тисячі хибних цілей (БПЛА "Гербера"). У найближчих планах ворога вийти на шість тисяч БпЛА на місяць".

Тобто 64 тисячі дронів до кінця року. І висновок робиться не зі стелі, а з посиланням на військову розвідку!

Звісно, відразу запит — прокоментуйте. А чи може Росія стільки виготовити?

Відразу зустрічне питання, а ви впевнені, шановні колеги, що ці цифри вірні? Бо може хтось щось неправильно порахував чи щось не те інтерпретував?

Бо до кінця року залишилося 5 неповних місяців. А ми читаємо, що у найближчих планах ворога вийти на шість тисяч БпЛА на місяць.

Тобто це 30 тисяч. Звісно, це дуже багато, але все ж не 40 тисяч і не 64 тисячі.

Тому звідки взялося 40 тисяч і ще 24 - мені не зрозуміло. Поясніть, що мається на увазі? Бо одне суперечить іншому.

А от щодо 30 тисяч до кінця року мені якраз цілком зрозуміло, бо якщо розділити цей показник на 150 (кількість днів, що залишилася від початку серпня і до кінця року), то ми виходимо на рівень 200 дронів на добу.

Читайте також: Чи допоможуть нам зенітні дрони у боротьбі з "шахедами"?

А військова розвідка доповідала, що зараз ворог збирає 170 дронів на добу, а до кінця року планує вийти на 190 "пташок".

І саме ця цифра видається мені найбільш наближеною до реальності. Тобто саме до 30 тис. дронів Росія може виготовити до кінця року.

При таких темпах 1000 дронів на добу у росіян не буде в принципі. Бо ми розуміємо, що для цього треба виготовляти, принаймні 1000 дронів на добу. Не можна випускати 1000 дронів на добу, якщо ти виготовляєш лише 170, а потім може 190.