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OPINION

Стратегія Келлога: від "вигнання росіян" до "відмови Україні від НАТО"

Ростислав Демчук
29 листопада, 2024 п'ятниця
16:03
Погляд

Дональд Трамп оголосив генерала Кіта Келлога своїм спецпредставником із питань України та Росії

Зміст

Відразу після призначення  новоспечений "спеціальний посланець по Україні та Росії" генерал Кіт Келлог дав розлоге інтерв'ю телеканалу Fox News, у якому заявив, що "кінцем гри" у російсько-українській війні буде "вигнання росіян з України", включаючи Донбас та Крим, що призведе до падіння режиму Путіна. Саму війну генерал Кіт Келлог називає "геноцидом проти українського народу".

Неначе ж хороша новина, якби не аналітична стаття агентства Bloomberg, у якій дається досить негативна характеристика генерала Келлога. На думку агентства, генерал Кіт Келлог виступав за те, щоб військова допомога США була обумовлена ​​вступом Києва в переговори з Москвою.

У цьому контексті Bloomberg також наводить слова прем’єра Польщі Дональда Туска на зустрічі з колегами з країн Балтії та Північної Європи про те, що Європа має "бути готова замінити принаймні частину американської підтримки України". Хоча таку позицію раніше озвучили й міністри закордонних справ Німеччини, Італії, Франції, Польщі, Іспанії та Великої Британії під час нещодавньої зустрічі у Варшаві.  

***

Тепер дещо про самого генерала Кіта Келлога і його роботу в команді Дональда Трампа.

14 лютого 2017 року Кіт Келлог був призначений виконувачем обов'язків радника президента США з національної безпеки, після відставки Майкла Фліна.

25 липня 2019-го Келлог брав участь у скандально відомій телефонній розмові Дональда Трампа та Володимира Зеленського — в тій, яка майже призвела до імпічменту Трампа через звинувачення президента США в начебто тиску на президента України, щоб той відновив корупційне розслідування щодо сина Джо Байдена — Гантера, який раніше працював в українській енергетичній компанії Burisma.

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Келлог є одним із керівників протрампівського Інституту політики "Америка понад усе" — організації, яка розробляє пропозиції щодо політики у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа. Також Келлог був одним із тих, хто працював над "мирним планом" Трампа. Цей документ зʼявився у червні 2024 року. Спираючись, зокрема, і на нього, Трамп робив заяви, що зможе закінчити війну за день.

Серед пунктів плану — припинення вогню по всій лінії фронту та перемовини. Якщо Україна відмовляється від них, США припиняють надавати допомогу Києву; якщо так вчиняє Росія, підтримку України посилюють. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. Ми говоримо також Путіну: ви повинні сісти за стіл переговорів з Україною, а якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб знищити вас на полі бою", — пояснював концепцію Келлог.

Серед ідей, як примусити Путіна сісти за стіл переговорів, Келлог називав таку: відкласти на тривалий час обіцянку членства України в НАТО. 

Після удару Росії по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою середньої дальності, що може нести ядерний заряд, та чергових натяків Москви на розвʼязання ядерної війни, Келлог назвав їх психологічним тиском та заявив, що Путін таку війну не почне. Дозвіл адміністрації Байдена на удари Україною далекобійними ракетами по території Росії він вважає радше позитивним рішенням, бо це "дає Трампу більше важелів впливу на перемовинах".

Загалом, частина колег називають Келлога прагматиком, припускають, що він вважає Путіна скоріш ненадійним партнером в переговорах та що врешті визнає, що підтримка України входить до інтересів американської нацбезпеки.

Джерело

Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
республіканці
НАТО
США
переговори з РФ
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